Mai bine singur acasă: Macaulay Culkin stă ascuns de Crăciun din cauza filmelor „Home Alone“

Starul a dezvăluit că devine singuratic de Crăciun, când se difuzează filmele sale, pentru că oriunde ar merge, toată lumea e cu ochii pe el, iar oamenii îl roagă să se strâmbe ca în „Singur acasă“.

Imaginea puștiului simpatic și năbădăios din seria "Home Alone / Singur acasă" continuă să-l "bântuie" pe Macaulay Culkin. În fiecare an, de Crăciun, când filmele sale sunt redifuzate în toată lumea, starul evită să iasă în public, preferând să stea în casă, pentru că oriunde s-ar duce, toată atenția e asupra lui.



Într-unul dintre puținele sale interviuri, actorul în vârstă de 38 de ani declara în aprilie, în emisiunea "The Ellen DeGeneres Show", că sărbătorile de iarnă sunt stresante pentru el. Culkin a fost complimentat de gazda show-ului, care i-a spus că arată la fel de bine ca atunci când era copil. "Chiar arăți exact la fel, parcă ai tot patru ani", i-a spus Ellen. "Da, cum poate cineva să semene așa de mult cu el însuși? E un blestem și o binecuvântare să ai aceeași față", a răspuns actorul. "Pot să intru în orice restaurant fără rezervare, dar când sunt acolo toată lumea se zgâiește la mine", a spus el.



Culkin a adăugat că uneori oamenii îl roagă să se strâmbe din nou ca în "Singur acasă", iar el trebuie să-i refuze și a dezvăluit că rareori și-a revăzut filmele care l-au făcut celebru.



Actorul american şi-a reluat rolul Kevin McCallister din seria "Singur acasă", după 28 de ani, de data aceasta pentru o reclamă pentru Google. Macaulay Culkin, în vârstă de 38 de ani, a interpretat din nou rolul Kevin McCallister într-un video de un minut.

Personajul se întoarce în casa copilăriei şi retrăieşte scene cult din film. McCallister este din nou singur acasă, unde a fost uitat de părinţii care au plecat să îşi petreacă Crăciunul în altă parte.Aproape 30 de ani mai târziu, Macaulay Culkin poate însă conta pe ajutorul Google Assistant pentru a-şi pune în aplicare stratagemele cu ajutorul cărora să scape de hoţi., a scris actorul pe contul său de pe Twitter, subliniind că este vorba despre o reclamă.Videoclipul postat miercuri seară a fost vizionat de peste şase milioane de ori în primele 12 ore.

Rolul Kevin McCallister l-a ajutat pe Macauley Culkin să devină vedetă la Hollywood în anii 1990.

Interpretând un băiat blond, inventiv şi neastâmpărat, actorul american a captat simpatia multor spectactori care au văzut "Singur acasă", filmul de Crăciun devenit un veritabil fenomen mondial, în care tânărul protagonist, uitat singur acasă timp de o săptămână de familia plecată în vacanţă, reuşeşte să anihileze doi spărgători de locuinţe. Culkin a interpretat acest rol în primele două filme ale seriei "Singur Acasă", lansate în 1990, respectiv 1992. Pentru rolul din primul lungmetraj a fost nominalizat la un premiu Globul de Aur.