Uriașul cu inima topită: Dwayne „The Rock“ Johnson, emoționat de o fetiță bolnavă cu care s-a jucat

Starul în vârstă de 46 de ani a postat pe Instagram trei înregistrări video amuzante cu o fetiță bolnavă care l-a vizitat pe platourile de filmare.

O fi el mare, la propriu, dar are și un suflet pe măsură. Ca tată a trei fete și familist convins, Dwayne "The Rock" Johnson își dorește tot ce e mai bun pentru copii săi, însă nu ezită niciodată să le dea o mână de ajutor celor aflați într-o situație dificilă.



Asta a și făcut marți, când a fost gazda unor copii bolnavi care l-au vizitat pe platourile de filmare ale noii producții "Hobbs And Shaw", împlinindu-le visul de a-și cunoaște idolul. Actorul american a postat pe contul său de Instagram mai multe înregistrări video cu aceste întâlniri emoționante.



Într-unul dintre acestea, Dwayne Johnson a cunoscut-o pe Lucy, al cărei film preferat este "Moana", în care el joacă rolul lui Maui. Cei doi au cântat piesa "You're Welcome", pe care actorul o interpreta în filmul produs de Disney, iar fetița a intrat imediat în centrul atenției. La sfârșit, Dwayne a sărutat-o pe obraz în semn de despărțire, iar Lucy a făcut un gest care i-a topit inima starului, ea prefăcându-se că a leșinat de emoție, relatează Daily Mail. "Toate fetele fac așa când le sărut și pe urmă pleacă!", a glumit actorul american.



Impresionat de vizita pe care i-a făcut-o Lucy, Dwayne a povestit pe Instagram: "Cea mai bună parte a celebrității. Sunt tatăl a trei copii, iar această mică Lucy tocmai mi-a smuls inima rece din piept. , a scris el. "Îmi mulțumesc, micuță Lucy, pentru că m-ai binecuvântat cu drăgălășenia ta frumoasă. Sunt fericit să cânt cu tine în orice zi! Fii puternică, dragă, și Crăciun fericit!", a adăugat starul.



Dwayne a mai făcut cunoștință cu doi copii, Cameron și PJ, care au spus că întâlnirea cu el a fost cel mai frumos moment al zilei.

, a mai scris el.Vizita copiilor pe platourile de filmare unde lucrează Dwayne Johnson a fost organizată de fundația Make-A-Wish, înființată în 1980, al cărei scop este să ajute copiii care suferă de boli grave să-și împlinească un vis. Dwayne sprijină organizația de mai mulți ani și postează adesea imagini de la vizitele pe care le face copiilor bolnavi.