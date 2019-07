20 de doctori care arată ca în „Spitalul de urgență“: Orice femeie ar fi încântată să-i cunoască

Doctorii nu arată bine doar în filme. Acești medici sunt foarte apreciați și este evident de ce!

Nimeni nu se simte în largul său așteptând la intrarea în cabinetul doctorului, mai ales dacă are mare nevoie de o veste bună. Dar când ușa se deschide și în prag își face apariția un medic tânăr, chipeș și cu zâmbetul pe buze, neliniștea începe să se topească și simți că totul va fi bine. Câte femei pot spune că nu ar fi impresionate într-un asemenea moment?Adevărul este că aspectul fizic și încrederea pe care o transmite doctorul contează enorm pentru un pacient. Conform unui studiu realizat de American University of Antigua, un doctor trebuie să aibă șapte calități: compasiune, etică, profesionalism, pricepere, încredere, modestie și pasiune.O listă impresionantă, care nu-i la îndemâna oricui poartă halat alb. Și totuși, aspectul fizic nu este menționat, deși multe studii arată că oamenii atractivi sunt mai coningători, iar sfaturile lor sunt mai credibile.Spre norocul pacientelor, există mulți doctori buni care arată foarte bine. Bright Side a descoperit 20 de doctori care arată ca-n "ER" ("Spitalul de urgență") și pe care orice femeie ar fi încântată să-i cunoască.