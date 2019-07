Locuința de serviciu pe care a folosit-o Angelina Jolie: Vedeta a stat două luni în această vilă pentru a lucra la noul ei film

Obișnuită cu luxul, Angelina Jolie are pretenții serioase și când stă într-o locuință de serviciu. Această vilă de 2,5 milioane de dolari a fost pe placul ei!

Așa cum îți poți lesne imagina, nu-i deloc ușor să lucrezi cu o vedetă de talia Angelinei Jolie. Trebuie să-i pui pe masă un rol bun, care să-i placă, și o sumă considerabilă care să o facă să semneze un contract. Dar asta nu-i tot: sunt o mulțime de clauze și de detalii de pus la punct înainte de o colaborare cu actrița americană, iar printre altele, dacă filmările durează destul de mult și au loc într-o zonă îndepărtată de oraș, trebuie să-i pui la dispoziție o locuință pe măsura pretențiilor ei. Și Angelina Jolie are pretenții, nu glumă!



Stând într-o casă în valoare de 25 de milioane de dolari, situată într-o zonă selectră de pe dealurile din împrejurimile Los Angelesului, e normal ca actrița să accepte doar o locuință pe măsura standardelor sale. Iar cea pe care a primit-o pe perioada filmărilor din New Mexico pentru cel mai recent film al ei este, evident, o casă superbă.



Angelina Jolie a stat într-o locuință închiriată în cele două luni în care a lucrat în preajma orașului Albuquerque pentru thriller-ul "Those Who Wish Me Dead", regizat de Taylor Sheridan.

Vedeta în vârstă de 44 de ani a ales locul perfect pentru a se relaxa împreună cu copiii ei după zilele în care petrecea 12 ore pe platourile de filmare: proprietatea de 550 de metri pătrați a fost folosită pentru filmările la serialul "Breaking Bad", scrie Daily Mail Cu patru dormitoare și cinci băi, plus una de serviciu, casa are o curte de 8.100 de metri pătrați plină de verdeață, pereți din sticlă, un living decorat cu stil, bucătărie modernă cu aparatură de ultimă generație și o sufragerie încăpătoare, aceasta a fost locuința de serviciu ideală pentru Jolie.Pe lângă piscina exterioară imensă în care copiii ei s-au distrat în voie, actrița a mai avut la dispoziție jacuzzi, bucătărie exterioară, o zonă de servire a mesei pe terasă și o cabană - o construcție mică lângă piscină, destinată relaxării la aer.