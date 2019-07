20 de copii actori care au crescut: Erau adorabili, acum sunt irezistibili

Copiii actori din filmele de acum 10-15 ani au crescut și au devenit tinerii atrăgători de azi care atacă cu îndrăzneală pozițiile starurilor cu vechime la Hollywood.

"Charlie and the Chocolate", "The Kid", "Bridge to Terabithia", "Peter Pan". Le mai ții minte? Pare că toate filmele pe care adolescenții le adorau au fost făcute deunăzi, dar de fapt a trecut mai bine de un deceniu de la lansarea lor. Copiii actori care au jucat în producțiile de la începutul și mijlocul anilor 2000 s-au făcut mari, s-au maturizat și s-au transformat în niște tineri foarte frumoși care își revendică locul în lumea filmului.Poate n-o să-ți vină să crezi, dar Augustus Gloop, care a jucat în "Charlie and the Chocolate Factory", a împlinit 26 de ani. Bright Side ne arată cum s-au schimbat 20 de copii care au jucat în filmele lansate din 2000 încoace. Dar și două excepții - copii care au apărut în filme lansate în anii '80 și '90.