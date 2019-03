Okinawa, dieta celor mai longevivi oameni din lume. Ce este și cum să o urmezi

Okinawa este una dintre cele mai mari insule din Japonia. Este, de asemenea, foarte bine cunoscută pentru că este una dintre Zonele Albastre - un nume dat anumitor locuri din lume în care oamenii sunt considerați a fi cei mai sănătoși datorită ratelor scăzute de boli cardiace, cancer, diabet și obezitate și care au o speranță de viață mai mare.



De fapt, Japonia este țara în care locuitorii au cea mai mare speranță de viață din lume: 90 de ani pentru femei și 84 pentru bărbați. În Okinawa există cel mai mare număr de persoane care au depășit vârsta de 100 de ani per 100.000 de persoane. Stilul de viață al acestor oameni a fost studiat decenii la rând, iar dieta se pare că este unul dintre motivele longevității lor.

Este important de știut că la fel ca în cazul dietei mediteraneene, dieta Okinawa este mai mult un stil de viață decât o dietă în sine.

Alimentația populației din Okinawa este bogată în nutrienți și săracă în calorii. Deși nu își interzic în mod intenționat niciun aliment, persoanele din Okinawa nu mănâncă prea multă carne, produse lactate sau cereale. Există două trăsături esențiale ale acestei diete:

Cei de pe insula Okinawa consideră carnea mai mult un condiment decât un fel principal. Carnea și fructele de mare sunt consumate, dar în catități mici.

Alimentația zilnică este bogată în legume - rădăcinoase precum cartofii dulci, legume verzi și galbene precum dovleac, ardei gras, castravete amar și alge marine. "Predominanța legumelor galbene face ca această dietă să fie bogată în carotenoizi, care scad nivelul inflamației din corp și îmbunătățesc funcția sistemului imunitar", declară medicul nutriționist Melissa Rifkin pentru shape.com.

Meniul este completat de tofu și ciuperci. Consumă și orez, dar într-o cantitate mai mică decât în cazul dietei tradiționale japoneze, preferând cartofii dulci galbeni sau mov ca surse de carbohidrați.

Al doilea factor principal al dietei este regula 80/20. Acest lucru înseamnă că persoanele de pe insula Okinawa mănâncă de obicei până când simt că se satură, dar nu complet, ci 80%. "Este ca și cum ai mânca cina, dar lași loc și pentru desert, dar apoi nu mănânci desertul", spune nutriționistul.

Dieta Okinawa este considerată sănătoasă și poate fi adoptată de oricine.Implică un consum ridicat de alimente integrale, neprocesate și are un conținut ridicat de apă datorită produselor proaspete. Este bogată în fibre și carbohidrați și are un număr redus de grăsimi și calorii per ansamblu. Persoanele de pe insula Okinawa mănâncă în jur de 1200 de calorii pe zi, în timp americanii consumă în medie 2000 de calorii pe zi.