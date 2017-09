Dovada că te-ai spălat greșit pe mâini până acum

Crezi că ai grijă cum trebuie de igiena ta? Sunt şanse mari să scapi din vedere ceva important în această privinţă.

Potrivit Global Handwashing Partnership, spălarea mâinilor este cea mai bună investiţie în sănătatea publică. Dar aici apare un paradox - pe cât de simplă este această apărare împotriva bacteriilor, pe atât de greşit e aplicată această măsură simplă de igienă.Cei mai mulţi dintre noi consideră că dacă ne spălăm pe mâini cu apă caldă, am scăpat de microbi. Şi cu cât apa e mai fierbinte, cu atât ucidem mai mulţi "inamici", pentru că aceştia nu rezistă la temperaturi ridicate, nu-i aşa?Greşit. Un studiu recent arată că temperatura apei cu care te speli nu contează. Important este cât de mult ţii mâinile în apă când te speli. Cercetarea efectuată de Rutgers University a descoperit că doar 5% din oameni îşi spală mâinile suficient de mult pentru a ucide germenii. Iar pentru a distruge bacteriile periculoase trebuie să te speli timp de 20 de secunde. În medie, oamenii ţin mâinile în apă doar şase secunde, arată studiul citat de site-ul Simple Most Mai îngrijorător este faptul că multe persoane nici nu se spală pe mâini după ce folosesc toaleta.Un studiu din 2003 realizat de Societatea Americană de Microbiologie a descoperit că doar 30% dintre persoanele care au folosit toaletele din aeroportul JFK din New York s-au spălat pe mâini, ceea ce contribuie la răspândirea germenilor şi la dezvoltarea infecţiilor.Prin urmare, nu este nevoie de apă caldă pentru a te spăla corect pe mâini, ci trebuie să nu te grăbeşti şi să te obişnuieşti să nu te grăbeşti când faci asta. Urmează modelul chirurgilor, care se spală cu mare atenţie înainte şi după o operaţie; foloseşte suficient săpun, ai grijă să întinzi bine spuma pe ambele mâini şi ţine-le mai mult timp sub apă, chiar şi după ce acestea s-au curăţat de clăbuc.Foto: Hepta