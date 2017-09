Apa de la robinet este contaminată cu plastic. Știi ce bei?

Analizele arată că miliarde de oameni din întreaga lume consumă apă care conţine particule de masă plastică. 83% din mostre s-au dovedit poluate.

Contaminarea apei de la robinet cu microparticule de plastic a fost descoperită în mai multe ţări din întreaga lume, iar cercetătorii încearcă să depisteze cât mai rapid care este efectul acesteia asupra sănătăţii oamenilor. Mostrele trimise din mai multe state au fost analizate de oamenii de ştiinţă în cadrul unui studiu condus de Orb Media, iar rezultatele publicate de cotidianul The Guardian sunt îngrijorătoare: 83% dintre probe erau contaminate cu fibre de plastic!



Apa de la robinet din SUA avea cel mai mare grad de poluare (94%) şi a fost prelevată, atenţie, din clădirea Congresului, din sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi din clădirea Trump Tower din New York! Următoarele state din top cu cea mai poluată apă de la robinet sunt Liban şi India, scrie ziarul britanic.

Ţările europene, între care se remarcă Marea Britanie, Germania şi Franţa, au cea mai mică rată de contaminare a apei cu plastic, dar nivelul de poluare se situează totuşi la 72%. Numărul mediu al fibrelor de plastic descoperite într-un eşantion de 500 ml variază între 4,8 în SUA şi 1,9 în Europa.Aceste analize indică o răspândire a poluării cu plastic a mediului înconjurător, scrie The Guardian. Studiile precedente s-au concentrat pe poluarea cu plastic a oceanelor, arătând că microparticulele de plastic ajung în organismul uman prin consumul de peşte şi de fructe de mare.a declarat Dr Sherri Mason, expert la State University of New York din Fredonia, care a supervizat studiul pentru Orb Media.