Matthew McConaughey, proful pe care ți l-ai dori la facultate: Starul va preda la Universitatea din Texas

Vești bune pentru studenți: actorul va fi, din toamnă, profesor deplin la Universitatea din Texas.

Actorul premiat cu Oscar pentru rolul din "Dallas Buyers Club" (2013), era colaborator al University of Texas din 2015. Miercuri, conducerea instituției a anunţat că McConaughey va fi încadrat ca profesor în departamentul Radio-Televiziune-Film, anunță The Hollywood Reporter.



Universitatea cu sediul în Austin a precizat că desemnarea lui recunoaşte "munca remarcabilă ca mentor şi profesor". El va continua să predea cursul "Script to Screen" de producţie cinematografică, pentru care a creat o programă.



Universitatea a explicat că McConaughey e respectat pentru "disponibilitatea de a lucra cu studenţii şi în afara orelor de curs". Matthew McConaughey este foarte iubit de studenți și se bucură de apreciere generală pentru modul dedicat în care lucrează cu tinerii.

Starul s-a remarcat în 2016, când i-a dus pe studenți acasă cu o mașinuță de golf, în cadrul unui program al universității dedicat conducerii în siguranță. El a explicat de ce îi place să predea:, a declarat el pentru UT News , a adăugat el.