Adevărul despre viața de părinte: 50 de oameni înainte și după ce a venit barza

Înainte se distrau pe cinste și n-aveau nicio grijă, dar după ce au devenit părinți, toată viața lor s-a dat peste cap. Aceste imagini amuzante surprind schimbarea pe care o aduc copiii în viețile părinților lor.

Când un părinte îți spune că un copil îți schimbă viața, să fii sigur că știe ce spune! Dar, deși e o experiență inegalabilă, "meseria" de părinte are prețul ei - timpul devine mai prețios, iar lucrurile pe care altădată le oamenii le făceau fluierând (de exemplu să piardă nopțile) sau cărora nu le dădeau importantă (de exemplu să se odihnească) devin imposibile după nașterea copilului. Calmul, liniștea, romantismul, spiritul de aventură, distracția cu prietenii s-au topit ca prin farmec, fiind repede acoperite de frustrare, stres, griji și de o oboseală care li se lipește de fiecare celulă din corp. Înainte erau puși pe distracție, acum sunt cei mai ocupați oameni din Univers.Diferența dintre viața de dinainte și de după nașterea copilului reiese într-o notă ironică din trendul "before vs after parenting pics" ("imagini înainte versus după parenting"), inițiat de Mike Julianelle pe Instagram și pe blogul său foarte popular de parenting.Toți tinerii puși pe chef care n-aveau nicio grijă au descoperit ce înseamnă să fii părinte. În imaginile selectate de Bored Panda , unii încă mai au puterea de a zâmbi, alții nici nu mai reușesc să țină ochii deschiși. Iată cum au ajuns 50 de oameni înainte și după ce a venit barza!