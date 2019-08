Gringo, motanul cu mustață sofisticată și cu 7 vieți online: Contul lui de Instagram a fost spart, dar a luat-o de la capăt

Pe Instagram „mișună“ tot felul de animale interesante, dar acest motan are ceva special. Contul lui Gringo a fost spart, însă el are șapte vieți și în online.

Gringo, un motan în vârstă de un an din rasa British Shorthair, are o mustață atât de sofisticată, că parcă-l și auzi vorbind cu accent englezesc, ca un gentleman! Îi mai lipsesc un joben, o pereche de ochelari cu lentile rotunde și rame subțiri și o pipă pe care să o pufăie ca un detectiv din perioada victoriană, notează Bored Panda Motanul în vârstă de un an trăiește de fapt în Franța, împreună cu fratele lui, Milko, și stăpânii lor, Sabrine și Romain. Cei doi l-au adoptat pe Gringo după ce i-au văzut poza pe un site și s-au îndrăgostit imediat de el. Faptul că aveau deja o pisică, pe Milko, nu a contat - "mustața" motănelului i-a subjugat necondiționat. Gringo avea trei luni când l-au adus în casa lor, iar cele două pisici s-au înțeles bine de prima dată, devenind inseparabile., îl laudă Sabrine., a adăugat ea.Gringo avea aproape 60.000 de admiratori pe Instagram când cineva i-a spart contul. Dar nu-i nimic, motanul are șapte vieți și pe internet! Sabrine și Romain i-au făcut altă pagină, iar acum el încearcă să-și recâștige admiratorii. Cu fața lui simpatică și cu mustața asta originală, succesul e asigurat.