William și Kate rup încă o legătură cu Harry și Meghan Markle: Decizia care nu i-ar fi plăcut Prințesei Diana

După ce le-au dat un exemplu de modestie, călătorind cu un avion de linie, William și Kate se distanțează din nou de Harry și Meghan Markle.

Prințesa Diana n-ar fi permis ca fiii ei să rupă legătura strânsă dintre ei și să-și adâncească neînțelegerile. Ar fi fost lângă ei și i-ar fi sfătuit de fiecare dată când simțea că au probleme și le-ar prinde bine un ajutor. Tot ea, Diana, ar fi mediat și relația glaciară dintre cele care i-ar fi fost nurori, Kate și Meghan, și ar fi făcut tot ce i-ar fi stat în puteri pentru fericirea copiilor săi.



Dar "Prințesa inimilor" nu mai este cu noi și băieții ei au crescut, au devenit bărbați, și-au găsit femeile pe care le iubesc și cu care și-au întemeiat familii. Neînțelegerile lor s-au accentuat din ce în ce mai mult, iar în ultimii ani au ajuns să blocheze unele activități pe care ei ar trebui să le susțină împreună.



Ultima decizie pe care Kate Middleton și Prințul William au luat-o confirmă că nu mai există cale de întoarcere în privința separării de Harry și Meghan. Ducii de Cambridge i-au scos pe cei doi din numele fundației lor, îndeplinind, astfel, și ultimul pas formal care consfințește separarea familiilor. Documentele publicate de cotidianul britanic Daily Mail arată că fundația condusă de William și Kate se numește acum The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge ("Fundația Regală a Ducelui și Ducesei de Cambridge").



Taxa pentru schimbarea denumirii fundației a fost de 10 lire sterline. Numele organizației caritabile a mai fost modificat cu 14 luni în urmă, pentru a-l include și pe cel al fostei actrițe după căsătoria sa cu Harry. Deocamdată, denumirea nu a fost actualizată și pe site-ul fundației, unde încă sunt vizibile imagini cu ducii de Sussex, realizate în timpul unor activități caritabile, scrie ziarul citat.



Inițial, fundația celor patru duci avea ca obiectiv folosirea conjugată a eforturilor acestora pentru îndeplinirea unor obiective cu profil caritabil.

William, Kate, Harry și Meghan au fost prezenți o singură dată în formulă completă pe scena unui eveniment, la forumul fundației regale, desfășurat la Londra, în februarie 2018. Prințul Harry a mărturisit atunci că munca în familie are provocările sale, dar a subliniat că ei vor rămâne uniți pentru tot restul vieții lor.Acest pas survine după decizia luată de Harry și Meghan de a părăsi reședința de la Palatul Kensington, unde locuiesc William și Kate, precum și de a-și înființa propria fundație. Plecarea din Londra a alimentat speculațiile privind neînțelegerile dintre Meghan și Kate care au dus, inevitabil, la răcirea relației dintre cei doi frați.Ziarele au scris că stilul "vreau asta acum" al ducesei Meghan ar fi la originea disputei dintre cele două familii.

Surse din cadrul casei regale au negat aceste zvonuri, explicând că este vorba de o etapă dintr-un proces amplu de pregătire al ambelor cupluri pentru viitoarele lor roluri, care inevitabil implică drumuri diferite. Însă speculațiile despre stilul de viață opulent al ducesei Meghan au reapărut recent, după ce s-a descoperit că ea și Harry au plecat în vacanță, la Nisa, folosind un avion privat.