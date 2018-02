Lady Gaga reaprinde teoria conspiraţiei: „Regret că mi-am vândut sufletul către Illuminati“

Surse din echipa de producţie a unui documentar susţin că vedeta pop şi-ar fi mărturisit regretul că şi-a vândut sufletul către „forţele întunecate ale Illuminati“.

De la simbolurile controversate pe care Lady Gaga le foloseşte în clipurile şi în concertele sale până la legăturile pe care le-ar avea cu diverse organizaţii oculte, nimic n-a scăpat de vigilenţa celor care o suspectează că are ceva de ascuns. Teoriile conspiraţiei apărute pe seama ei nu s-au verificat până acum, însă un lucru este cert - după anii de "explozie", în care cariera ei s-a bazat pe apariţii provocatoare şi controverse stârnite din aproape orice, cântăreaţa a adoptat un stil mai ponderat, mai matur şi mai consistent.



Există voci care susţin că această evoluţie se datorează unui motiv ţinut secret. O sursă din echipa de producţie a documentarului "Gaga: Five Foot Two" susţine că vedeta şi-ar fi mărturisit regretul că a aderat la organizaţia secretă Illuminati. Totodată, crede că boala de suferă în prezent este rezultatul faptului că le-a permis forţelor întunecate să pună stăpânire pe ea când şi-a vândut sufletul către Illuminati, la începutul carierei.



Realizat ca un portret realist al personalităţii vedetei, filmul include secvenţe din timpul înregistrărilor de studio, de la concerte, apariţii publice, interviuri, conversaţii private, şedinţe medicale, dar şi multe momente emoţionante din viaţa ei. Lady Gaga ar fi vorbit deschis despre Illuminati în interviul acordat celor de la Netflix, dar scenele respective au fost tăiate la montaj, în urma unor ordine "venite de sus", scrie site-ul Neon Nettle.



Potrivit sursei din echipa de producţie, Gaga s-ar fi întâlnit cu un preot catolic pentru a discuta despre o şedinţă de exorcism prin care să scoată din trupul său "spiritualitatea întunecată" pe care ea a acceptat-o în timpul unor ritualuri satanice de la începutul carierei. Artista ar fi povestit că şi-a vândut sufletul organizaţiei Illuminati, episod care ar fi avut loc 2006, într-un club din New York, după ce a susţinut un show burlesc.



Gaga a descris experienţa drept "foarte reală şi viscerală, deloc metaforică": "Abia ce fusesem pe scenă, a fost un show bun, eram în culmea fericirii şi toată lumea mă aplauda. Eram afară la o ţigară şi mă gândeam să iau mai multă cocaină. Aveam nevoie de mai multă, dincolo de orice. Vroiam doar să mă simt bine. Să simt orice. Şi atunci, un bărbat, parcă fără vârstă, îmbrăcat în costum, a venit spre mine şi a început să-mi vorbească. Stătea rezemat de zid şi fuma şi mi-a zis: <<Cred că ai ceva de făcut. Vrei?>>. L-am întrebat ce e acel ceva. Am crezut că o să sară pe mine. Dar el a zâmbit şi a spus: <<Totul. Succes. Faimă. Bogăţie. Putere. Le vrei?>>. M-am uitat la el curioasă. Nu am putut să-l refuz", a povestit artista. "Apoi a stat acolo şi a cântat una dintre melodiile pe care le cântasem mai devreme. A fost ceva dincolo de cuvinte. Mă uitam la el ca la o perlă scoasă din cel mai adânc ocean. M-am lăsat în genunchi şi l-am întrebat cui îi sunt datoare. L-am privit direct în cohi şi i-am zis că vreau tot. I-am zis că voi face orice", ar mai fi spus Gaga în secvenţele cenzurate.