Angelina Jolie, o mamă singură care se descurcă cu 6 copii: Le face toate nazurile, dar le cere să învețe și să se poarte frumos

Vedeta are grijă ca toți cei șase copii să fie fericiți. Le face toate poftele, dar se asigură că ei călătoresc, învață și știu cum să se poarte.

După despărțirea cu scandal de Brad Pitt, în 2016, actrița în vârstă de 43 de ani a preluat toată responsabilitatea creșterii copiilor. Și nu-i deloc simplu - nu doar că sunt șase, dar au și vârste diferite. Cu toate astea, Angelina Jolie se achită cu brio de cea mai importantă "slujbă" din viața sa, în condițiile în care are mereu un program încărcat.



Vedeta are mereu grijă să se distreze cu fiii ei, Maddox (17 ani), Pax (15 ani), Zahara (14 ani), Shiloh (12 ani) și gemenii Knox și Vivienne (10 ani). "Copiii sunt viața ei", a declarat o sursă pentru ultimul număr al revistei UsWeekly, adăugând că "fiecare zi este o nouă aventură" pentru cei șapte care locuiesc pe o proprietate de 25 de milioane de dolari din Los Angeles.



Sursa citată a mai spus că Angelina e un părinte bun, căruia îi este foarte greu să le spună "nu" copiilor săi. "Le face toate nazurile și vrea să le dea tot ce vor", a dezvăluit persoana respectivă.

Pe de altă parte, actrița are grijă ca ei să nu exagereze și nu vrea să-i vadă stând toată ziua în fața televizorului: "Dacă unul dintre ei este interesat de ceva, ea se ocupă ca să-l ajute. Dacă vrea să picteze, se duc și cumpără ce le trebuie", a povestit sursa.



Angelina ține mult la educația copiilor săi, astfel că ea le încurajează interesul pentru diverse domenii și talentul. Pe Pax l-a dus la ore de box, pe Zahara la arte marțiale, iar pe Shiloh și Knox îi duce la cursurile de robotică. "Îi plac mult orele în care ei învață despre viață și ideile noi care se nasc încercând diferite lucruri. Doar cerul este limita pentru ea", a mai spus persoana citată.



Actrița își dorește ca toți cei șase copii să aibă un orizont de cunoaștere cât mai larg, să călătorească, să descopere locuri și oameni și să știe cum să se poarte.

Aventurile celor șapte au inclus și călătoriile în Cambodgia și la Paris. Jolie își duce copiii la premierele filmelor ei, îi plimbă la parcurile de distracții sau ies în oraș să mănânce.În martie, actrița și-a dus copiii la premiera filmului "Dumbo"., a povestit un martor care i-a văzut la evenimentul din 11 martie de la Dolby Ballroom din Los Angeles.Modul în care ea își crește copiii a fost apreciat și de tatăl său, actorul Jon Voight:, a spus el.Deși are un program foarte dens, Angelina Jolie se asigură că petrece mult timp față în față cu fiecare dintre copii și că aceștia învață bine și deprind bunele maniere.Toți au prieteni pe care îi aduc în casa lor.Planurile lor de viitor nu sunt cunoscute, dar se pare că la vară Jolie are programate mai multe călătorii pentru promovarea filmului ei, "Maleficent: Mistress Of Evil", scrie Daily Mail . Nu se știe dacă cei șase copii se vor întâlni cu tatăl lor, Brad Pitt urmând să vină la Festivalul de film de la Cannes, la mijlocul lunii mai, pentru a promova filmul lui Quentin Tarantino în care joacă și el, alături de Leonardo DiCaprio și Al Pacino, "Once Upon A Time In Hollywood".