Drama unei vedete. Hilaria Baldwin a pierdut sarcina: „Nu mai era nicio bătaie de inimă... deci s-a terminat“

Soția actorului Alec Baldwin a făcut publică vestea devastatoare pe care i-au dat-o medicii. Ea a simțit că a pierdut copilul în primul trimestru al sarcinii.

La mai puțin de o săptămână după ce a anunțat că e posibil să fi pierdut sarcina, a venit, din nefericire, și confirmarea. Hilaria Baldwin a anunțat vestea devastatoare într-o postare pe Instagram, unde a publicat o imagine în care apare cu soțul ei, Alec, și cei patru copii. "Nu mai era nicio bătaie de inimă azi la ecografie... deci s-a terminat... dar am niște bătăi de inimă uimitoare chiar aici", a scris ea. "Sunt înconjurată de atâta dragoste și mă simt norocoasă. Vă mulțumesc pentru că mă ascultați, pentru sprijin și pentru că îmi împărtășiți poveștile voastre. Suntem mai puternici împreună", a adăugat vedeta.



Hilaria nădăjduiește ca, prezentându-și povestea, să ajute alte persoane: "Sper că această conversație să continue să crească și că ne vom căli împreună în momentele deopotrivă frumoase și provocatoare ale vieții."



Vedeta în vârstă de 35 de ani și-a șocat fanii săptămâna trecută, când a scris pe Instagram că simte că a pierdut sarcina. Ea a postat un selfie făcut în timp ce se ducea la doctor pentru a verifica dacă fătul este viu, în aceeași zi în care mai devreme scrisese că este aproape sigură că sarcina sa nu este în regulă. "În drum spre consultație. Îmi reamintesc: respiră adânc și fii curajoasă", a scris ea.



Prima postare în care Hilaria dezvăluia că simte că a pierdut sarcina a fost cu atât mai șocantă cu cât ea nu anunțase anterior că așteaptă al cincilea copil. Vedeta a explicat ce a aflat după prima consultație: "Deci, asta e acum: embrionul are o inimă, dar nu este puternică, iar copilul nu crește foarte mult. Așa că așteptăm - iar asta e greu. , a scris ea.



Celebra instructoare de yoga a vorbit în emisiunea de televiziune "The Today Show", difuzată de postul NBC News, despre momentul devastator în care a aflat că sarcina sa este sub risc. "Oricine are copil sau mai mulți copii știe că la ecografie și la alte controale există veștile bune, când ei sunt mereu vorbăreți... iar atunci era liniște. Iar liniștea te îngrijorează. Iar tehniciana de la ecografie continua să tacă și încerca să găsească bătăile inimii, a auzit-o, a ascultat-o, dar era foarte slabă. Mă uit la ea, fiindcă nu-mi dau seama, deși am patru copii, nu știu! Iar ea îmi spune că bătăile inimii nu sunt foarte rapide (...)", a povestit ea.

Într-un eseu scris pentru revista Glamour, Hilaria Baldwin a evocat momentul în care ea și soțul său au descoperit că așteaptă încă un copil, mărturisind că la început au fost șocați.

, a scris ea., a mai scris Hilaria.