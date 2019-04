Emilia Clarke, imagini de pe patul de spital, după primul anevrism: „Le-am cerut doctorilor să mă lase să mor“

Vedeta din „Game Of Thrones“ a făcut publice mai multe imagini din perioada în care a fost internată după primul anevrism cerebral suferit.

Emilia Clarke a vorbit într-un interviu pentru CBS Sunday Morning despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat când avea 24 de ani și abia terminase filmările la primul sezon al serialului "Game Of Thrones".



Actrița a povestit cum au marcat-o cele două intervenții chirurgicale pe creier. "Prima oară a fost dificil, dar a doua oară mi-a fost foarte greu să rămân optimistă", a spus ea. "Am încercat s-o iau pas cu pas, dar pot să vă spun clar că am fost foarte jos din punct de vedere psihic", a adăugat vedeta.



Emilia a explicat în emisiunea de televiziune că atunci când o parte a creierului nu primește suficient sânge timp de un minut, acea zonă moare, iar asta i s-a întâmplat ei după al doilea anevrism: "Deci, doctorii se uitau la creier și ziceau - ar putea să rămână fără concentrare, ar putea fi vederea periferică."



Actriţa a mai spus că după al doilea anevrism cerebral a fost la un pas de moarte şi că a fost un adevărat miracol faptul că a supravieţuit, şansele în astfel de cazuri fiind aproape inexistente. Medicii erau sceptici că ea se va putea recupera complet. "Mult timp am crezut că nu voi mai fi în stare să-mi fac meseria, devenise o adevărată paranoia", a dezvăluit ea.



Clarke a mai spus că, după primul anevrism, întoarcerea pe platourile de filmare a ajutat-o foarte mult să scape de teama permanentă că ar putea muri în orice clipă: "Te întorci la filmări şi joci un personaj puternic, care trece prin foc, intri în contact cu sute de oameni şi ţi se cere să munceşti din greu, aşa că asta m-a scăpat să mă tot gândesc la propria mortalitate."



Actrița britanică a dezvăluit în luna martie că a suferit un anevrism cerebral aproape fatal la vârsta de 24 de ani şi a fost operată de mai multe ori pe creier.

Problemele sale de sănătate au apărut după încheierea filmărilor pentru primul sezon al producţiei. Clarke a declarat că se afla într-o sală de gimnastică şi a simţit o durere de cap foarte mare, după care a leşinat şi a fost dusă la spital. Actriţa a fost operată pe creier şi a petrecut câteva zile la terapie intensivă, după care a început să-şi recapete capacitatea de a vorbi.Vedeta a explicat într-un interviu acordat publicaţiei americane The New Yorker care a fost diagnosticul pe care i l-au pus specialiştii., a povestit Clarke. Ea a adăugat că o treime dintre pacienţii care trec printr-o asemenea problemă de sănătate mor imediat sau la puţin timp după ce suferă aceste tulburări.

Actrița a povestit că după ce a ieşit de la terapie intensivă a avut tulburări de memorie şi de comunicare, acestea fiind efectele secundare grave ale problemelor prin care trecuse.

Ea a relatat un incident prin care a trecut cu o asistentă medicală, în timp ce făcea exerciţii pentru memorie. Asistenta o trezise şi o rugase să-şi spună numele, iar actriţa, al cărei nume complet este Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, a reuşit să scoată doar câteva sunete fără noimă., a mărturisit ea.