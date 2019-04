Pe urmele tatălui. Copiii lui Tom Cruise au devenit vedete în secta scientologilor: Fiica actorului îi trece „prin sită“ pe membrii noi

Connor și Isabella Cruise, cei doi copii adoptați de Tom Cruise în timpul căsniciei cu Nicole Kidman, au avansat în ierarhia cultului scientologic.

Multă vreme retrași în anonimat, copiii adoptați de Tom Cruise și Nicole Kidman au crescut și și-au croit un drum în viață, sub atenta supraveghere a tatălui lor. Astăzi, Connor Cruise (28 de ani) și Isabella Cruise (28 de ani) au ajuns să dețină poziții importante în cultul scientologic, căruia Tom Cruise îi este extrem de dedicat.



Fiica actorului a primit recent o poziție nouă, auditor al Bisericii Scientologice, anunță Page Six. Pe lângă racolarea unor membri noi, ea are sarcina de a-i intervieva, cu scopul de a le afla secretele și de a le depista vulnerabilitățile.



Isabella Cruise a mărturisit recent că instruirea primită pentru a deveni auditor a ajutat-o să treacă peste problemele personale. Într-un e-mail trimis în urmă cu trei săptămâni filialei din Londra a Bisericii Scientologice și citat de The Underground Bunker, un blog dedicat cultului, ea a scris că instrucţia s-a dovedit a fi ceva de care avea nevoie, iar după ce a trecut de testările specifice funcţiei şi a început să profeseze, şi-a dat seama că a fi auditor este ceea ce căuta şi "piesa lipsă" din viaţa sa. "Asta am căutat mereu. Veriga lipsă. Dintr-o dată, totul a început să aibă sens", a scris tânăra.



Potrivit Daily Mail, calitatea de auditor îi permite Isabellei Cruise să fie un consilier pentru alţi adepţi ai sectei. Ea va avea sarcina de a-i scăpa de negativism pe noii membri prin intermediul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi prin folosirea unui detector de minciuni de bază, cunoscut sub numele de "e-meter".



Isabella le-a transmis celor care se pregătesc să devină auditori că merită să treacă prin acest proces, deoarece îi va ajuta să treacă peste problemele personale. Ea a declarat că acesta este "un dar pentru ei şi pentru mulţi alţii" şi a susţinut că adepţii bisericii vor avea nevoie de un asemenea tip de consilieri pentru a supravieţui, indiferent că vor alege să intre în rangurile înalte ale cultului sau nu.



Tânăra i-a mai mulţumit tatălui ei, Tom Cruise, dar şi altor membri scientologi ai familiei, pentru că i-au oferit susţinere în timpul instrucţiei şi că nu au lăsat-o să fie acaparată de probleme. Afirmaţiile sale reprezintă o premieră în rândul cultului scientologic, întrucât nu au mai existat celebrităţi, fie şi unele de rang mic, care să promoveze munca depusă pentru a deveni consilier.

Totodată, declaraţiile sale denotă că, asemenea tatălui ei, Isabella este foarte dedicată bisericii şi le arată membrilor obişnuiţi că vedetele susţin atât cultul, cât şi pe liderul său, David Miscavige.Fratele adoptiv al Isabellei, Connor, este și el un membru de bază al bisericii și urmează să se căsătorească cu o stea în ascensiune a scientologiei. În vârstă de 26 de ani, Silvia Zanchi este din Italia și lucrează la misiunea din Belleair a organizației, lângă Clearwater, Florida, unde se află "centrul de comandă" al cultului. Tânăra provine dintr-o familie de scientologi și se spune că este o recrutatoare prolifică., a declarat Mary Kahn, o fostă membră a cultului care a lucrat în aceeași misiune cu Zanchi.Potrivit informațiilor difuzate de Biserica Scientologică, Zanchi a terminat pregătirile pentru a începe studiul care îi va permite să urce la nivelul secret Operating Thetan.

Tony Ortega, autorul cărții "Battlefield Scientology: Exposing L. Ron Hubbard's Dangerous Religion", crede că expunerea mediatică tot mai mare a copiilor lui Cruise nu este întâmplătoare, ci transmite un mesaj către vedetele din mediul lor: "Să ieși public într-o asemenea manieră arată că familia Cruise îl susține pe David Miscavige (liderul cultului, n.r.).



În martie, Daily Mail a scris că Tom Cruise i-a interzis fostei sale soții, Nicole Kidman, să participe la nunta fiului lor adoptiv, Connor Cruise. Surse apropiate familiei susţin că tânărul în vârstă de 24 ani "îl admiră pe tatăl său atât de mult" încât nu îndrăzneşte niciodată să nu i se supună. Apropiaţii lui Tom Cruise susţin că acesta "îşi adoră" viitoarea noră şi e fericit că fiul său se va căsători cu o adeptă a cultului. Fost DJ, actualmente atras de pescuitul în ape adânci, Connor nu iese din cuvântul tatălui său, care se ocupă de tot în privința nunții sale.