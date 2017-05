8 combinaţii de alimente care te ajută la slăbit

Dietele nu mai dau roade şi nu reuşeşti să scapi de kilogramele în plus? Încearcă să faci aceste combinaţii de alimente care sunt recunoscute pentru faptul că stimulează arderea grăsimilor!

1. Ouă plus salată

2.Pui plus ardei iute

3. Leguminoase plus porumb

4. Ceai verde plus zeamă de lămâie

Ca să obţii rezultatele dorite trebuie să te asiguri că ai o dietă echilibrată pe care o poţi urma oricând şi pe o perioadă nelimitată. Numai acest fel de a mânca sănătos, echilibrat şi conştient te va ajuta să slăbeşti şi să te menţii la greutatea corporală dorită. De aceea, este foarte important să introduci alimentele integrale în regimul tău alimentar, să le eviţi pe cele procesate din comerţ (în special dulciurile, produsele de panificaţie şi de patiserie) şi să ai trei mese principale pe zi formate din ingrediente care furnizează corpului nutrienţii de care are nevoie.Pe lângă aceste reguli pe care trebuie să le priveşti nu ca pe o dietă care te restricţionează să mănânci ceea ce doreşti, ci ca pe o schimbare în alimentaţia ta, mai trebuie să cunoşti câteva combinaţii de alimente care te ajută la slăbit:Ouăle au un conţinut ridicat de proteine şi arginină care ajută la slăbit. De asemenea, un studiu apărut în Journal of Dietary Supplements arată că persoanele obeze a căror dietă a fost suplimentată cu arginină au slăbit mai mult şi mai rapid spre deosebire de cele care nu au avut acest ingredient în dieta lor. În plus, ouăle facilitează absorbţia carotenoizilor care dau culoare legumelor şi această combinaţie stimulează procesul de slăbire.Ardeiul iute este recunoscut pentru efectul spectaculos de ardere a grăsimilor, iar în combinaţie cu puiul care este o sursă bună de proteine te va ajuta să slăbeşti mai rapid.Numeroase studii au demonstrat că o dietă bogată în leguminoase (fasole boabe, năut, linte, mazăre) este ideală pentru persoanele care doresc să slăbească. Însă, este bine să le combini cu porumbul care conţine amidon rezistent, adică un carbohidrat complex care ajută sistemului digestiv să funcţioneze corect şi stimulează arderea grăsimilor.Ceaiul verde este una dintre cele mai bune băuturi pe care le poţi consuma atunci când vrei să slăbeşti şi nu numai. S-a demonstrat de nenumărate ori că ceaiul verde ajută la slăbit, însă mai are şi proprietăţi anticancerigene, adăugând o mulţime de beneficii pentru corp. Ceaiul verde conţine catechine, iar în combinaţie cu zeama de lămâie acestea devin mai uşor de absorbit pentru corp.