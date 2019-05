11 citate care îți vor aminti că trebuie să ierți mai des și să zâmbești din toată inima

În momentele în care simți că viața și-a propus să te învingă și că nu ai cum să reușești să mergi mai departe, amintește-ți de câteva citate care îți refac rezervele de energie pozitivă. Optimismul și perseverența vin din interior, dar de multe ori ai nevoie de un impuls pentru a vedea imaginea de ansamblu și a înțelege că situația de acum nu este decât o etapă temporară în drumul pe care îl ai de parcurs. Dacă este un moment plăcut bucură-te de el, iar dacă te confrunți cu un obstacol adaptează-te circumstanțelor și descoperă-ți calitățile utile pentru a trece mai departe.

Când aveam 5 ani mama mi-a spus că fericirea este cel mai important lucru în viață. Când am început școala profesorii m-au întrebat ce vreau să devin când voi fi mare, iar eu am spus că vreau să fiu fericit. Mi-au zis că nu am înțeles tema care mi s-a dat, iar eu le-am spus că ei nu înțeleg viața”