Vai de steaua ei! Jennifer Lopez, umilită pe Walk of Fame

Steaua vedetei, amplasată pe bulevardul Walk Of Fame din Hollywood, a fost murdărită cu vopsea neagră.

Celebritățile nu sunt scutite de neplăceri, iar câteodată trebuie să suporte prețul popularității lor, dar și al adversității, fie ea și fără un motiv concret, din partea unor persoane necunoscute. Iar Jennifer Lopez cu asta se confruntă acum, după ce steaua care îi poartă numele a fost vandalizată pe bulevardul celebrităților din Hollywood.



Steaua cântăreței, amplasată pe Walk of Fame, a fost murdărită, marţi, cu vopsea neagră, iar, deocamdată, nu se cunosc autorul şi motivele. Potrivit TMZ, poliția a întocmit un raport pentru vandalism și investighează cazul.



Steaua vedetei a fost plasată pe celebrul bulevard din Hollywood în 2013, în semn de recunoaștere a realizărilor sale din domeniul muzicii și filmului. "Vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine pe acest drum. Acest moment mă inspiră să muncesc mai mult și să visez mai departe pentru viitor", declara Jennifer Lopez atunci. "Sper că simțiți că a meritat toată munca și sper că v-am atins cât de puțin inimile", a mai spus ea, citată de The Hollywood Reporter.



Jennifer Lopez nu este singura celebritate care pățește așa ceva: steaua lui Donald Trump a fost vandalizată în mai multe rânduri, uneori chiar murdărită cu fecale, după ce fostul om de afaceri şi prezentator TV a intrat în politică, iar în luna august, consiliul municipal al West Hollywood, care administrează Walk of Fame, a decis să înlăture steaua preşedintelui american.

Ultimul act de vandalism a avut loc pe 25 iulie, când un bărbat, Austin Clay, a distrus steaua cu un instrument de foraj electric.De asemenea, steaua actorului Bill Cosby, condamnat în septembrie la zece ani de închisoare pentru mai multe agresiuni sexuale, a fost vandalizată, persoane necunoscute scriind pe ea cu vopsea mesajele #serialrapist (#violatorînserie) și #MeToo.Chiar și Mariah Carey a trecut printr-o problemă de acest gen, notează Daily Mail . Anul trecut, cineva a scrijelit semnul întrebării lângă numele ei, după ce au apărut dubii privind calitățile ei artistice pentru că a făcut playback la un concert.Printre celebritățile ale căror stele au fost vandalizate se mai numără John Lennon, Hugh Hefner, Bob Marley și Sofia Vergara, scrie ziarul britanic.