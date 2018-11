Un bărbat ascultător: George Clooney și-a donat motocicleta fiindcă soția i-a interzis s-o mai folosească

Accidentul auto din Italia continuă să aibă urmări pentru George Clooney. Actorul și-a vândut Harley-ul după ce soția i-a interzis să mai urce pe motor.

George Clooney n-a avut încotro: a scăpat cu bine din accidentul destul de serios pe care l-a suferit în iulie, în timp ce se afla în Italia, dar n-a reușit s-o convingă pe soția sa că așa ceva nu se va mai repeta. Dimpotrivă, Amal Clooney, cu spiritul ei de avocat hotărât și dârz pe poziție, i-a interzis să mai urce pe motocicletă.Interdicția l-a convins pe actorul american că este mai bine, de dragul ei și al copiilor, să o asculte și a renunțat la unul dintre modelele lui preferate, un Harley-Davidson de colecție, pe care l-a donat în scopuri caritabile.Amal are și ea dreptate - incidentul rutier petrecut pe o șosea din Sardinia se putea termina foarte rău și doar șansa a făcut ca soțul său să scape cu o sperietură și câteva echimoze. Clooney a fost aruncat în aer mai bine de 20 de metri după ce scuterul pe care el îl conducea s-a izbit de o mașină Mercedes-Benz la volanul căruia se afla un pensionar italian. Potrivit Daily Mail , actorul în vârstă de 57 de ani avea viteză foarte mare și nu a reușit să frâneze când mașina a virat brusc în fața lui.Actorul a fost examinat de medici, care au constatat că acesta a suferit un traumatism uşor la bazin şi că are mai multe contuzii la un genunchi şi un braţ.George Clooney a decis să facă donația în favoarea Homes for Troops, organizată de bunul său prieten, prezentatorul de la CNN Jake Tapper, scrie TMZ Motocicleta pe care a donat-o actorul a fost scoasă la licitație pe eBay , unde se menționează că Amal i-a interzis actorului să mai meargă pe două roți după accident. Totodată, se mai precizează că motorul, un Dresser Touring Ultra Limited FLHTK Harley Davidson din 2017, va purta semnătura actorului și poate fi personalizat la cererea celui care îl adjudecă.Licitația a început luni, de la prețul de 25.000 de dolari, și va fi descisă până la 15 noiembrie.Motocicleta este una dintre cele mai scumpe lucruri scoase la licitație, iar banii obținuți vor fi donați organizației caritabile Homes For Our Troops care vine în sprijinul veteranilor armatei americane, ajutându-i să-și reconstruiască viețile.Foto: Hepta