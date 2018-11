Și câinii se bucură de toamnă: Ce face un labrador când vede o grămadă de frunze - VIDEO

Stella e un labrador simpatic, pus pe joacă, cu o mulțime de fani pe Instagram. Ultima sa năzbâtie a făcut înconjurul lumii.

Nopțile se lungesc, întunericul se lasă mai devreme și frigul se intalează, dar toamna are farmecul ei și chiar și un labrador apreciază acest anotimp. Pentru Stella, cunoscută pe rețelele de socializare sub denumirea Stella the Labrador, toamna este cel mai bun anotimp în care poate să-și facă de cap când vede un morman de frunze uscate.



Spre deliciul celor 156.000 de admiratori de pe Instagram, o înregistrare video recentă o arată pe Stella cum fuge din mașină imediat după ce stăpâna sa ridică ușa haionului și aleargă-glonț spre o grămadă de frunze, aruncându-se fără ezitare peste morman și dispărând pentru câteva secunde.

Momentul hazliu a devenit viral., a scris stăpâna cățelei jucăușe, Jodie Hartman.

Aceasta postează înregistrări video cu Stella de mai mulți ani, iar în 2014 unul dinte clipurile de pe YouTube a fost urmărit de peste o jumătate de milion de ori, relatează Daily Mail. În acele secvențe, ea plonja în grămada de frunze pentru a găsi o minge de tenis. Deși pare o misiune imposibilă, Stella reușește să iasă de fiecare dată cu mingea din muntele de frunze uscate.