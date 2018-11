Ce să mănânci înainte de culcare: 6 idei pentru un somn liniștit

Nu toate alimentele sunt utile pentru a avea un somn odihnitor. Descoperă ce ar trebui să mănânci înainte de culcare pentru a avea o digestie optimă și un somn profund, cu beneficii pentru frumusețe.

Poftele alimentare care apar la ore târzii îți pot pune în pericol atât odihna, cât și silueta. De multe ori simți nevoia de ceva crocant, sărat sau dulce, dar nu te îndrepta spre alimente hipercalorice pentru că vei fi nevoită să recuperezi excesele prin ore suplimentare la sală și vei avea emoții negative.



Este sănătos să mănânci înainte de culcare?

Este o întrebare care face subiectul numeroaselor dezbateri, însă în cele din urmă depinde de tine și preferințele tale, precum și de ce ai mâncat de-a lungul zilei și dacă doza de nutrienți a fost suficientă pentru nevoile organismului.

Unii nutriționiști consideră că nu ar trebui să mănânci nimic după ora cinei și evită să mai intre în bucătărie după masa de seară. „Obișnuiam să iau o gustare înainte de culcare, dar m-am oprit când am realizat că acest lucru mă împiedica să iau micul dejun dimineața. Acum, cu excepția zilelor în care mi se face foarte foame, evit bucătăria după ce am luat cina. În acest fel dorm mult mai bine, iar a doua zi când mă scol am poftă de mâncare”, explică dr. Jessica Spiro, nutriționist.

„Am observat că obiceiul de a gusta mereu câte ceva înainte de a merge la culcare a început să îmi afecteze negativ silueta și am renunțat”, spune dr. Joan Salge Blake, profesor de nutriție de la Universitatea din Boston. Potrivit unor opinii de specialitate consumul de calorii mai ales în a doua parte a zilei favorizează îngrășarea deoarece caloriile sunt metabolizate diferit.

Cu toate acestea, există și nutriționiști care consideră că o gustare luată înainte de culcare nu va periclita calitatea somnului sau greutatea ideală, dacă ești atent ce consumi. În opinia lor totalul de calorii contează mai mult decât ora la care iei mesele, iar dacă menții un deficit de calorii vei slăbi în continuare, chiar dacă preferi să mănânci la 11 noaptea, în loc să iei micul dejun la ora 7 dimineața. Poate fi stresant să îți impui mereu o oră de la care nu mai poți mânca nimic, mai ales dacă treci printr-o perioadă foarte solicitantă, ai de învățat pentru un examen sau pur și simplu ți se face foame.



Iată ce gustări poți alege înainte de culcare:



1. Semințe de dovleac

30g de semințe de dovleac îți asigură 35% din necesarul zilnic de magneziu. „Acest mineral echilibrează tensiunea arterială, previne fluctuațiile glicemiei și menține funcțiile cognitive. În plus, studiile au demonstrat că alimentele bogate în magneziu cum sunt semințele de dovleac reglează ritmul de odihnă al organismului, activând producția de melatonină necesară pentru a fi calm și relaxat înainte de culcare”, explică dr. Kathy Siegel, nutriționist certificat.



2. Ceaiuri de plante

„Pe la ora 8 sau 9 seara beau un ceai de plante, în fiecare zi. De obicei le aleg pe cele care au o aromă asemănătoare cu a prăjiturilor, de exemplu ghimbir cu piersici sau măr cu scorțișoară. , spune dr. Samantha Cassetty, nutriționist din New York. Uneori nu contează numai ce mănânci, ci și ce bei., spune dr. Samantha Cassetty, nutriționist din New York.



3. Cereale cu lapte

Alți nutriționiști preferă laptele și cerealele pentru a dormi mai bine. „Dacă mi se face foame exact înainte să mă culc mănânc un bol mic de cereale cu lapte integral. O gustare consistentă de acest tip îmi oferă fibre, proteine și grăsimi, favorizând în același timp somnul odihnitor și neutralizarea poftelor pentru dulciuri sau chips-uri”, potrivit dr. Malina Linkas Malkani.



4. Nuci

„Nevoile nutriționale ale fiecărei persoane sunt diferite. Pentru mine este esențial să iau o mică gustare înainte de culcare ca să pot dormi bine. 2 linguri de nuci cu 2 linguri de iaurt grecesc integral sau cu unt de arahide sunt mixul ideal de proteine, grăsimi și fibre care îmi menține glicemia stabilă până a doua zi”, spune dr. Nu trebuie neapărat să te temi de gustarea de dinainte de culcare, considerând-o un pericol pentru silueta pe care ți-o dorești. Poate fi o ocazie de a obține o doză suplimentară de nutrienți esențiali pentru funcționarea optimă a organismului. Astfel, dacă iei cina mai devreme și ți se face foame după aceea, poți alege nucile crocante., spune dr.Jessica Ivey.



5. Struguri înghețați

Seamănă cu șerbetul sau înghețata, dar au mult mai puține calorii și nu va trebui să-ți faci griji pentru siluetă. „Nu sunt foarte dulci, iar boabele aromate elimină rapid orice poftă alimentară fără să ai impresia că ești obligat să nu mănânci chiar dacă ți-e foame. Pentru mine contează mai mult să fii atent la semnalele pe care ți le dă propriul organism în legătură cu apetitul decât să respecți niște reguli rigide care te stresează și te vor face să mergi la culcare supărat și înfometat. Ora nu contează foarte mult, ci cantitatea de alimente consumată”, consideră dr. Julie Lichtman, nutriționist certificat din Philadelphia.



6. Un pahar cu lapte

Opțiunea clasică din copilărie este la fel de eficientă și la vârsta adultă. Dr. Lauren Manaker alege de obicei un pahar cu lapte înainte să meargă la culcare, dacă i se face foame. „Combinația de proteine, carbohidrați și grăsimi mă ajută să evit alimentele cu multe calorii. De asemenea, laptele este o sursă excelentă de triptofan, aminoacidul care stimulează producția de serotonină și favorizează somnul profund și liniștitor”, explică aceasta.