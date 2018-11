Bella Hadid stă cu chirie într-un apartament de lux din New York. Cât plătește vedeta în fiecare lună

Supermodelul și iubitul ei, The Weeknd, au închiriat un penthouse în New York. Apartamentul e superb, dar costă o avere în fiecare lună.

Bella Hadid și The Weeknd dau în fiercare lună 60.000 de dolari pe chiria unui apartament de lux situat într-o clădire de pe 443 Greenwich Street, în Tribeca, New York, o zonă preferată de celebrități.



Apartamentul uriaș de 465 de metri pătrați are patru dormitoare, patru băi, o încăpere pentru machiaj și o terasă privată. Accesul se face cu liftul, iar ușa acestuia se deschide direct spre apartament.



Locuința are parchet alb din lemn masiv de stejar și include un living imens, cu plafon dublu înălțat, grinzi din lemn și un șemineu cu gaz.

Bucătăria spațioasă conține o insulă acoperită cu marmură și aparatură din inox, plus un frigider în care încap 70 de sticle de vin.Baia are pereți din marmură, o cabină de duș, o bancă din piatră și podea încălzită.La etajul superior se găsesc o cameră de zi cu uși de sticlă care dau spre terasa de 93 de metri cu o chicinetă built-in conținând un grătar, frigider și chiuvetă. Terasa are și o grădină.