Sandra Bullock vinde o casă ca-n filme: Cât cere vedeta pentru o vilă splendidă, cu vedere la ocean

Actrița în vârstă de 54 de ani deține mai multe proprietăți de lux. Ea a decis să renunțe la una dintre acestea, o vilă superbă pe malul oceanului.

Una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood și câștigătoare a premiului Oscar, Sandra Bullock a investit mult în imobiliare și deține un portofoliu solid de proprietăți de lux. De data aceasta, ea nu mai cumpără, ci vinde. Și când vinde Sandra, e clar că nu te poți aștepta decât la ceva special.



Actrița a decis să scoată la vânzare o vilă splendidă, aflată pe malul oceanului, în Savannah, statul american Georgia. Prețul - 6,5 milioane de dolari - pe care îl cere reflectă nu doar așteptările ei, ci și valoarea acestei proprietăți parcă desprinsă din filme.



Proprietatea din Tybee Island constă într-o casă mare și una de oaspeți și are o suprafață totală de 1,21 hectare. Casa principală are 312 metri pătrați, iar cealaltă are o suprafață utilă de 264 de metri pătrați, scrie Daily Mail. Cele două case au în total șapte dormitoare și cinci băi, plus una de serviciu, oferind suficient spațiu și toate dotările necesare pentru un weekend cu prietenii sau o reuniune de familie. Ambele sunt de vânzare mobilate.



Valoarea proprietății este sporită de accesul direct la plajă.

În curte se află și o piscină înconjurată de șezlonguri și fotolii din nuiele împletite, pe care invitații pot sta la soare. Veranda înaltă cu podele din lemn a casei mari oferă alte locuri pentru relaxare, inclusiv un hamac în care poți trage netulburat un pui de somn. În curte se mai află un coș de baschet și un grătar, iar când vremea nu-i frumoasă, înăuntru se află o sală de fitness și una de jocuri, dotată și cu masă de ping-pong.În interior, casa principală se remarcă prin podelele de lemn și tavanul înalt, puternic luminate de razele soarelui.Livingul, conceput ca un spațiu deschis, este decorat într-o temă nautică, iar bucătăria are mobilier alb și aparatură de inox, dar și un bar ideal pentru micul dejun, precum și o masă mare pentru dejun.Pereții albi și ferestrele mari lasă să pătrundă înăuntru lumina naturală, încălzind atmosfera, iar dormitoarele în care predomină lemnul au și ele tavan înalt, cu accent pe stilul sudist al vechilor conace ale marilor stăpâni de plantații și pe mobilierul de culoare închisă.