Meghan Markle, trasă în jos de propria familie: Fratele ei, evacuat din casă fiindcă n-a plătit chiria. De ce nu-l ajută ducesa

Thomas Markle Jr și logodnica lui au fost dați în judecată pentru că n-au mai plătit chiria de trei luni.

Nu era de ajuns că tatăl și sora ei i-au creat o groază de probleme - acum și fratele ei îi dă de furcă. Thomas Markle Jr. a fost evacuat din casa în care locuia cu chirie, un bungalou din Grants Pass, Oregon, Statele Unite, unde trăia cu logodnica lui, Darlene Blount. Chiria era de 1.500 de dolari pe lună, iar fratele ducesei Meghan a acumulat o datorie de 4.500 de dolari, ceea ce înseamnă că el n-a mai plătit de trei luni.



Proprietarul, Paul Walter, l-a dat în judecată pe Thomas și s-a plâns instanței că acesta i-a făcut numai promisiuni deșarte că va plăti. Căsătorit cu actrița Yutte Stensgaard, care a jucat în "Hammer" (1960), Walter a făcut apel la judecător ca să-l ajute pentru a-și recupera banii. Instanța a decis că Markle, în vârstă de 52 de ani, și Blount, în vârstă de 37 de ani, trebuie să părăsească locuința până la sfârșitul zilei de 5 aprilie, relatează Daily Mail.



Walter, care mai are un site de știri, News With Views, a confirmat pentru ziarul britanic că Markle îi datorează 4.500 de dolari pentru chiria pe ianuarie, februarie și martie. "Thomas Markle e un parazit și nu-și plătește chiria. A întârziat mereu, plătea cu o săptămână sau cu o zi mai târziu de termen. N-ar fi trebuit să-i închiriez lui", a spus proprietarul complexului, adăugând că n-a știut că acesta are o soră celebră când l-a primit.

, a spus el.Avocatul lui Markle, Max Whittington, nu a răspuns la solicitarea jurnaliștilor englezi de a discuta despre problema clientului său.Fratele ducesei de Sussex a locuit timp de un an în bungaloul din care este evacuat prin ordin judecătoresc și s-a mutat aici după ce a stat cu iubita lui într-o cabană din pădure. Casa din care trebuie să plece are un living spațios, bucătorie și două dormitoare, iar mutarea lor aici a fost ca un nou început pentru ei.Însă documentele depuse în intanță arată că visul frumos s-a terminat, scrie Daily Mail.Deși a cerut o amânare de două săptămâni pentru a plăti datoria, judecătorul i-a explicat lui Thomas că proprietarul nu mai acceptă ca ei să locuiască acolo și vor trebui să plece. Înfățișarea a durat doar cinci minute, iar la final Walter a rămas cu întrebarea:, a mai spus el, iar judecătorul l-a consolat, spunându-i că îi înțelege frustrarea.