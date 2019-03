Alanis Morissette, o femeie fericită: Vedeta e însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani

Cântăreața a postat pe Instagram o fotografie pentru a anunța că așteaptă al treilea ei copil.

Alanis Morissette este în culmea fericirii: vedeta a anunțat luni că este însărcinată din nou. Ea a dat vestea prin intermediul unei fotografii pe care a postat-o pe contul său de Instagram. În imaginea alb-negru, vedeta este surprinsă în timp ce cântă la un microfon, cu căștile pe cap, și cu un laptop așezat pe un taburet, în fața șemineului, iar sarcina sa pare să fi ajuns la cinci luni, scrie Daily Mail.





Artista și soțul ei, Treadway, mai au o fetiță, Onyx, în vârstă de un an, și un băiat, Ever, de opt ani.



Alanis și Mario s-au căsătorit în 2010, în casa lor din Los Angeles. Anterior, cântăreața a avut o relație cu actorul Ryan Reynolds.



În 2016, cântăreața a mărturisit pentru site-ul biography.com că experiența de mamă i-a schimbat viața așa cum nu se aștepta. "Cu mulți ani în urmă, managerul mi-a spus, la un moment dat: <<O să ți se schimbe viața când se va naște copilul tău, pentru totdeauna>>. Atunci am descoperit cu adevărat calitățile cafelei, pe bune. , a spus ea. "Dar să fiu mamă m-a ajutat să mă împac cu mine. Înainte, obiectivele personale erau pe primul lor și eram tot timpul pe drumuri, urmându-mi vocația. Totul era compartimentat, sparat - astea aici, astealalte dincolo. Acum totul e la un loc. Mă duc în camera mea să fac un interviu, alăptez, vorbesc cu soțul meu, mă duc să mai compun o piesă. Totul e făcut laolaltă și sincer, niciodată prea repede. , a adăugat vedeta.



Sarcina la vârste de peste 40 de ani nu mai reprezintă ceva neobișnuit, dar încă prezintă riscuri. Potrivit site-ului babycenter.com, după 35 de ani crește riscul unor complicații, precum tensiune arterială mărită și diabet. De asemenea, riscul unor probleme genetice ale fătului cresc pe măsură ce vârsta mamei este mai mare.





Foto: Hepta