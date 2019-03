Trei divorțuri, a patra nuntă: Nicolas Cage se însoară la 55 de ani

Actorul american se va căsători cu mai tânăra lui iubită, Rika Koike, după o relație de mai puțin de un an.

După trei divorțuri, Nicolas Cage e hotărât să mai dea o șansă căsătoriei. Actorul american a depus sâmbătă cererea de căsătorie în Clark County, Nevada, anunță TMZ. Aleasa lui este Erika Koike, o tânără cu care are o relație de mai puțin de un an.



De profesie makeup artist, aceasta a fost văzută prima dată în compania actorului în timp ce acesta filma în Puerto Rico. Vârsta și alte detalii despre ea nu se cunosc, încă, dar este evident că ea e mult mai tânără decât Cage, preferând să stea departe de atenția presei. Potrivit IMDB, Erika apare pe genericul de final al scurtmetrajului "Hankikanto" (2012).

Nicolas Cage a mai fost căsătorit de trei ori, cel mai mult, 12 ani, cu Alice Kim, din 2004 până în 2016. Ei au un fiu, Kal-El, născut pe 3 octombrie 2005. Anterior, Cage a fost căsătorit cu actrița Patrricia Arquette (50 de ani), între 1995 și 2001, și cu Lisa Marie Presley (51 de ani), dar mariajul a rezistat doar trei luni, în 2002.

Starul mai are un fiu, Weston (28 de ani), dintr-o relație anterioară cu actrița Christina Fulton. Weston Cage, născut în 1990, a jucat în filme precum "Traficantul de arme/ Lord of War", "Iadul se dezlănţuie 3D/ Drive Angry" şi "Corbul/ Raven" (2010). El a fost căsătorit cu cântăreaţa Nikki Williams din 2011 până în 2012 și cu scenarista Danielle Cage, din 2013 până în 2016, cu care are doi copii.Nicolas Cage a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din "Leaving Las Vegas" (1995) şi a fost nominalizat pentru interpretarea din "Adaptation" (2002).Între filmele sale recente se numără "Mom and Dad", "211" şi "Mandy".Următoarele filme în care va putea fi văzut sunt "Running With the Devil", de Jason Cabell, în care joacă alături de Laurence Fishburne şi Leslie Bibb, "Primal" şi "Grand Isle".Foto: Hepta