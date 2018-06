Metoda care o ajută pe Elle Macpherson să aibă un abdomen perfect plat la 54 de ani

Supermodelul are o metodă sigură care dă rezultate vizibile asupra aspectului ei fizic. Vedeta a dezvăluit ce a scos din alimentaţie ca să aibă un abdomen perfect.

Nu degeaba i se spune "The Body" - Elle Macpherson este expertă în nutriţie şi în materie de "prelucrare" a corpului. Vedeta obişnuieşte să-şi prezinte regulile şi trucurile care o ajută să arate atât de bine la 54 de ani, iar de data asta ea a vorbit despre cum îşi menţine abdomenul tonifiat.



Într-un interviu pentru Get The Gloss, Elle a explicat ce a scos din alimentaţie pentru a evita pliurile de pe burtă şi pentru a-şi tonifia mai uşor muşchii abdomenului. E simplu, chiar dacă nu atât de uşor pentru toată lumea: renunţarea la zahăr. "Zahărul e puternic adictiv - este foarte greu să renunţi la el", a spus ea. "Sunt mai puţin interesată de cum arăt decât de cum mă simt. Dar, din fericire, de când am început să privesc produsele din punct de vedere nutriţional pielea mea arată mai bine, am o formă mai bună, sunt mai puternică, mai fericită, am mai puţină poftă de dulciuri şi am slăbit în locuri în care era dificil să dau jos - cum ar fi burta în formă de brioşă", a explicat Macpherson.



Vedeta a înlocuit zahărul din unele produse, precum pastele şi pâinea albă, cu câteva cuburi de ciocolată neagră cu 80 sau 90% conţinut de cacao şi cu pudra Super Elixir Nourishing Protein, cu aromă de vanilie sau cacao. Pe lângă alimentaţia pe bază de legume şi verdeţuri, o altă metodă pentru a evita pofta de zahăr este să bea multă apă şi să doarmă suficient, între opt şi nouă ore, scrie site-ul britanic de frumuseţe.



Într-o zi obişnuită, Elle Macpherson are o alimentaţie compusă în mare parte din legume, cât mai alcalină posibil, ceea ce o ajută să se simtă mai bine ca niciodată.

, a spus modelul, adăugând că seara bea un ceai de valeriană care o ajută să adoarmă.Pentru cei care nu vor să renunţe la proteinele de origine animală, Elle sugerează să opteze pentru carnea de vită sau pentru peştele de captură, ambele preparate la abur, cu nişte legume fierte.Vorbind despre modul în care reuşeşte să ducă o viaţă echilibrată, în condiţiile în care conduce un imperiu în domeniul well-being şi mai onorează şi contracte de modelling, Macpherson a explicat:De obicei, vedeta îşi începe ziua ascultând muzică în timp ce îi pregăteşte micul dejun fiului ei. Apoi îl duce la şcoală, se întoarce acasă şi iese la alergare sau face o plimbare, iar abia apoi îşi deschide telefonul, ceea ce îi permite să simtă că petrece câteva momente doar pentru ea.