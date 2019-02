Lecție de modestie: Starul cu o avere de 5,5 milioane de dolari merge cu metroul

Unul dintre cei mai talentați actori din lume, câștigător al premiului Oscar, a fost fotografiat în timp ce călătorea cu metroul, la Londra.

Ar putea angaja oricând un șofer și ar avea oricând posibilitatea de a zbura cu avioane private. Dar Eddie Redmayne preferă să rămână un tip normal și să meargă cu metroul, chiar dacă are o avere estimată la 5,5 milioane de dolari.Starul din "The Theory of Everything" și "The Danish Girl" a fost fotografiat în timp ce mergea cu metroul londonez, laolaltă cu navetiștii. Îmbrăcat cu pantaloni gri și o jachetă îmblănită din velur de culoarea muștarului, Eddie era încălțat cu trainerși Gucci albi cu dungi roșii și verzi.Actorul în vârstă de 37 de ani stătea pe scaun cu căștile în urechi și asculta muzică în timp ce citea un ziar, ca orice navetist care se îndreaptă spre serviciu.Cel care l-a fotografiat se afla chiar în fața lui Eddie și a povestit pentru Daily Mail că nu-i venea să creadă că nimeni nu l-a recunoscut. "Am vorbit cu tipul care stătea lângă mine și era șocat când l-a văzut, și-a dat seama când i-a văzut pantofii sport Gucci!".Redmayne era singur, fără soția sa, Hannah Bagshawe, director PR.Hannah și Eddie s-au căsătorit în urmă cu patru ani, în decembrie 2014, la șase luni după ce au anunțat că s-au logodit. Ei aveau o relație de doi ani. Cuplul are doi copii, o fetiță, Iris, în vârstă de doi ani, și un băiat de 11 luni, Luke, născut în martie 2018.În 2014, Eddie Redmayne a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în filmul "The Theory of Everything", pentru interpretarea legendarului om de știință Stephen Hawking. El a mai jucat în producțiile "The Danish Girl" și "My Week with Marilyn".În 2016, actorul a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic de regina Elisabeta a II-a.Cea mai recentă apariție a actorului într-un film este rolul din "In Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald". Eddie Redmayne va juca în filmul de aventură "The Aeronauts", alături de fosta parteneră din "The Theory of Everything", Felicity Jones.Foto: Daily Mail, Hepta