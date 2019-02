A înnebunit lumea: Un bărbat vrea să-și dea părinții în judecată pentru că l-au adus pe lume fără acordul lui

Un bărbat care se declară împotriva nașterilor vrea ca părinții lui să plătească pentru că l-au conceput fără să-i ceară voie.

Există fel și fel de oameni în lumea asta, dar sunt unii care cred că a avea copii e un lucru rău. Și au argumentele lor.Raphael Samuel este convins că a avea copii echivalează cu "răpirea" și cu "înrobirea" acestora. Deși are o relație foarte bună cu părinții săi, bărbatul în vârstă de 27 de ani din Mumbai, India, vrea să-i cheme în instanță fiindcă l-au conceput fără să-i ceară acordul!Samuel se declară antinatalist, o mișcare care câștigă teren în India, unde tinerii încep să nu-și mai dorească să mai devină părinți. El este de părere că a face copii este, de fapt, o formă de egoism a adulților, care se gândesc doar la propria fericire., a declarat Samuel pentru The Print Bărbatul are o pagină de Facebook, denumită Nihilanand , pe care își prezintă ideile și, surprinzător sau nu, sute de admiratori îi apreciază postările. O imagine include un citat, "părinții sunt ipocriți", iar alături se află un text scurt:, a scris indianul nihilist. Tot el întreabă pe pagina lui:, a scris el într-o altă postare.Unii activiști anti-nataliști din India susțin că a avea copiii duce le epuizarea resurselor Pământului și consideră că mișcarea lor împotriva nașterilor are și o latură ecologistă., a scris Pratima Naik, alt membru al mișcării.Pe pagina sa de Facebook, intitulată Childfree India, a scris luna trecută:, se arată în mesajul de întâmpinare de pe pagina sa.