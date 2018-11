Kim Kardashian își șochează fanii: Vedeta era drogată când s-a măritat prima oară

Moment de sinceritate neașteptat: Kim Kardashian a declarat că luase ecstasy când s-a căsătorit prima dată și când a făcut înregistrarea porno.

Dacă se pricepe cu adevărat la ceva, ei bine, Kim Kardashian știe cum să se facă remarcată din orice. Starleta este din nou în centrul atenției - de data asta nu cu ce face acum, ci cu ceea ce a făcut cândva. Și are cu ce "să se laude", pentru că ultimele sale declarații fac din nou valuri.



În cel mai recent episod al reality show-ului "Keeping Up With The Kardashians", vedeta a dezvăluit că s-a drogat când avea 20 de ani. Ea a spus că luase ecstasy când s-a căsătorit cu primul ei soț, Damon Thomas, dar și atunci când a filmat celebra înregistrare video în care făcea sex cu cântărețul Ray J. "Am luat ecstasty o dată, m-am măritat. Am luat din nou, am făcut înregistrarea video", i-a mărturisit cu nonșalanță starleta în vârstă de 38 de ani surorii sale, Kendall Jenner. "Clar. Toată lumea știa (...)", a adăugat Kim.



Sinceritatea debordată a vedetei nu a fost pe placul fanilor. Fie că a făcut-o ca să-și acopere cumva greșelile trecutului (deși mai mult a răscolit aceste episoade care nu o avantajează, dimpotrivă), fie că din dorința de a atrage atenția cu orice preț nu mai contează dacă își face publicitate pozitivă sau negativă, ea a reușit să-și stârnească un val de critici din rândurile fanilor.

Kim Kardashian s-a căsătorit cu Damon Thomas în anul 2000. Cei doi au divorțat în 2014, invocând diferenduri ireconciliabile. Potrivit unor documente obținute de ziarul britanic Daily Mail , starleta a fost victima agresiunilor lui Thomas.Ea a susținut în instanță că acesta a lovit-o cu pumnul în față, a izbit-o de pereți și a aruncat-o pe podea, ea suferind mai multe echimoze pe față și pe corp.