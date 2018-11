Dupa o pauza de doi ani, Alya revine in muzica

Indragita artista s-a retras o perioada din lumea muzicala pentru ca a simtit nevoia de o schimbare. Despre aceasta schimbare si despre planurile ei, artista ne-a vorbit intr-un interviu exclusiv.

Alya ne-a dezvaluit ce planuri muzicale are, ne-a vorbit despre proiectele sale, despre unde o va prinde acest final de an, dar si despre iubire. E sau nu indragostita artista? Si-a gasit jumatatea sau e in cautarea printului pe cal alb? Iata ce am aflat de la ea.





Reporter: Alya, ai avut o perioada in care ai "disparut" din lumea muzicala. Ce s-a intamplat? Ai luat o pauza cu muzica?





Alya: Intr-adevar am luat o mica pauza pentru a putea intelege exact in ce directie muzicala as vrea sa ma indrept deoarece simteam nevoia de o schimbare. Am realizat ca-mi plac toate genurile muzicale si pentru a-mi indeplini visul mi-am facut un band acustic. Cu band poti canta aproape toate genurile muzicale.





R.: Ce faci acum? Cu ce te ocupi? La ce proiecte lucrezi?





Alya: Acum sunt foarte entuziasmata sa lucrez cu band-ul meu la un colind pe care mi-l doream de foarte multi ani.





R.: Ce planuri ai pentru acest sfarsit de an? Craciunul, Revelionul te vor prinde pe scena?





Alya: Sarbatorile le voi petrece cu familia si vom fi la munte unde voi si canta.





R.: Cu dragostea cum stai? Esti intr-o relatie, ai iubit, spune-ne putin despre tine.





Alya: Pentru moment sunt single.De ceva timp am iesit dintr-o relatie absolut minunata si eu sunt de parere ca este foarte important sa petreci un pic de timp cu tine inainte de a intra intr-o noua relatie.





R.: Cum te intretii si ce trucuri de frumusete ai?





Alya: Incerc din rasputeri sa ajung de 3 ori pe saptamana la sala, sunt o fire destul de comoda (rade - n.r.) Trucul meu de frumusete consta intr-o crema foarte hidratanta ziua, iar seara curatarea tenului in profunzime si lasat sa respire peste noapte, iar saptamanal imi fac masti dedicate tenului meu.





R.: Ai operatii estetice? Sau te-ai gandit sa-ti faci vreo astfel de interventie? Ai vrea sa schimbi ceva la tine?