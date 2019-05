Keanu Reeves, băiatul bun din viața de zi cu zi: 7 întâmplări care dovedesc că starul nu a încetat să fie un tip obișnuit

Renumit pentru modul simplu de viață și pentru faptele bune pe care le face fără tam-tam, Keanu Reeves continuă să-și surprindă fanii cu gesturi admirabile.

După atâtea și atâtea relatări despre gesturile lui de bunătate, tot mai apar povești sincere despre felul simplu de a fi și despre dovezile lui de omenie - Keanu Reeves e unul dintre oamenii care fac lumea asta mai bună, iar fanii nu contenesc să-și arate recunoștința față de acest actor care nu a uitat să fie OM înainte de a fi star.Poate că modul lui de a fi vine din felul în care a fost educat, poate din episoadele dificile din viață care l-au pus la încercare și l-au călit sau poate că din ambele. Ca unul care a simțit pe pielea lui ce înseamnă să ai greutăți, Keanu Reeves n-a uitat niciodată de unde a plecat. De-a lungul anilor, au apărut tot felul de povești despre el, din diferite surse, care îi evocau generozitatea ieșită din comun. Un star total atipic pentru lumea agitată de la Hollywood, el a fost protagonistul unor întâlniri cu oameni obișnuiți pe care i-a uimit prin simplitatea și modestia lui.Bright Side trece în revistă câteva dintre aceste povești spuse de oamenii care au avut șansa de a-l întâlni și au fost impresionați de simplitatea și de bunătatea lui.Un utilizator al rețelei Twitter, @James_Dator, a povestit cum l-a întâlnit pe Keeanu Reeves cu mult timp în urmă: "În onoarea lui John Wick 3, am o poveste cu Keanu Reeves. Keanu a venit la cinematograful în care lucram în Sydney, în 2001. Lucra la seria < > atunci. Era o miercuri dimineață liniștită - aproape nimeni nu venea la film. Eu lucram la bilete, plictisit, și dintr-o dată vine tipul ăsta în jeanși, o geacă din piele și cu o cască de călărie pe cap. O cască ecvestră din aia ciudată. Mi-a luat vreo 30de secunde să trec peste faza cu casca și am realizat că e Keanu Reeves. Voia să ia bilet la < >, filmul lui Johnny Depp. Am făcut ce ar fi făcut orice puști sensibil de 16 ani și i-am zis că aș vrea să-i dau reducerea mea de angajat. Asta înseamna că trebuia să semneze pe caietul meu și așa aș fi obținut autograful lui. < >, mi-a spus el, nedumerit de oferta mea. M-am pierdut și i-am încasat prețul normal, apoi mă mustram singur că nu i-am cerut autograful", a scris tânărul."Două minute mai târziu, aud un ciocănit în ușa din spatele meu care dă spre biroul de bilete. Am crezut că e șeful. Era Keanu. < >, a zis și mi-a înmânat o etichetă pe care era semnătura lui (...) Apoi a aruncat un cornet de înghețată la coșul de gunoi și s-a dus să vadă filmul.Am înțeles pe urmă că el cumpărase un cornet pe care nu-l dorea și a folosit hârtia etichetei ca să dea un autograf pentru un amețit de 16 ani", a continuat @James_Dator.O altă poveste, mai scurtă, dar la fel de emoționantă, același personaj: "Keanu pentru totdeauna", își începe postarea pe Twitter utilizatorul © chrisharihar. "L-am văzut pe omul ăsta stând pe un hidrant în New York. Un hidrant! Și arăta cool așa. Mi-am făcut curaj să intru în vorbă cu el când se ridica și a fost cel mai amabil tip de pe planetă. M-a lăsat să fac două selfie-uri cu el, fiindcă prima oară îmi tremura mâna prea tare", a povestit acesta lângă imaginea în care apare cu actorul american.Altcineva a povestit o amintire din copilărie: "La scurt timp după ce a fost lansat < >, aveam opt ani când l-a văzut în aeroportul din Newark. M-am dus la el și l-am întrebat: < >. < >. A vorbit cu mine și cu fratele meu timp de 45 de minute și ne-a dat numărul lui. A fost super să petrecem timpul cu el.""Keanu obișnuia să vină în fiecare miercuri seară în librăria în care lucram, cu motocicleta lui, ca să cumpere noutăți de ficțiune și jocuri de sudoku și întotdeauna suna cu 20 de minute înainte, îl adoram", a scris pe Twitter ©jamieloftusHELP.Iar această poveste te face fan al lui Keanu Reeves dacă nu erai deja: "Când juca în < >, a venit în clubul în care soțul meu era agent de pază la ușă, a văzut că era Keanu și totuși i-a cerut invitația, dar el nu s-a supărat.Soțul mi-a povestit că a și semnat autografe pentru mulți angajați. Unul dintre ei a dat repede fuga acasă ca să aducă filmul < > ca să-i dea Keanu autograful pe el, iar acesta i-a spus că i-a plăcut că are filmul. Fiindcă se pare că nimeni nu-l văzuse pe ăsta, toți erau obsedați de < >."Altădată, după ce a filmat o scenă pentru "John Wick 3" cu mai mulți copii, starul i-a strâns pe toți lângă el ca să pozeze cu ei. Bright Side a publicat o imagine cu acest moment.Altcineva a postat o fotografie cu un grup de fani și cu actorul în mijlocul lor: "Am fost să vedem < > și tipul ăsta era și el în sală!", este mesajul de lângă imagine.