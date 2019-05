Kit Harington, devastat după serialul „Game of Thrones”: Starul s-a internat într-o clinică ca să scape de stres și de dependența de alcool

Actorul englez se află sub tratament după încheierea serialului „Game of Thrones”, în care a jucat rolul principal.

Kit Harington s-a internat într-o clinică din Statele Unite pentru a se trata de stres și de dependența de alcool după încheierea filmărilor la serialul "Game of Thrones". Surse citate de New York Post au declarat că actorul în vârstă de 32 de ani a sosit la centru de lux wellness din Connecticut în urmă cu o lună. Starul care l-a interpretat timp de opt ani pe Jon Snow era deja sub tratament atunci când au fost difuzate ultimele episoade ale serialului.



Publicistul actorului a confirmat pentru Daily Mail că acesta este sub tratament: "Kit a decis să folosească această pauză din programul lui ca ocazie de a petrece un timp într-un centru de sănătate pentru a-şi rezolva câteva probleme personale", a declarat acesta.



Tratamentul în clinica de lux costă 120.000 de dolari pe lună și îi ajută pe pacienți să se descurce cu stresul și cu emoțiile negative. Un prieten al actorului a declarat pentru New York Post că Harington s-a internat în primul rând pentru tratarea stresului, dar și pentru a scăpa de dependența de alcool.



Potrivit Daily Mail, actorul poate ieși și reveni oricând în clinica situată lângă orașul Madison. El a fost văzut pe 19 mai în această localitate, în timp ce cumpăra niște cărți dintr-o librărie și le-a spus angajaților care l-au recunoscut că se afla în vacanță.



Kit Harington este susținut pe toată perioada tratamentului de soția lui. "Soția sa, Rose, îi este extrem de dedicată. , a spus sursa citată de NY Post.



Încheierea serialului difuzat de HBO l-a afectat enorm pe Kit Harington. Producția l-a transformat dintr-un necunoscut într-un star foarte popular la nivel mondial. Într-un interviu recent, actorul a mărturisit că a izbucnit în plâns când a citit scenariul pentru sezonul final, dar și atunci când a filmat ultimele scene.



Într-un documentar de două ore difuzat de HBO despre finalul serialului au fost câteva secvențe în care Harington a izbucnit în lacrimi când a aflat că personajul său o va ucide pe iubita sa, Daenerys Targaryen, interpretată de Emilia Clarke.

, spune actorul în documentar.