IL PASSO: Tinerețea este înainte, dar și mult după cifra de 20

Tinerețea este o promisiune a continuității, a unui prezent care se dilată și se divide, dar care trebuie să conțină o singură regulă: să nu treacă. IL PASSO a celebrat 20 de ani de activitate, iar evenimentul aniversar organizat în data de 14 mai, la Flavours in the Garden@Clubul Diplomatic, a transmis faptul că Tinerețea este înainte, dar și mult după cifra de 20.Mixul de natură și tehnologie, palmierii exotici și animațiile proiectate pe panouri digitale au creat cadrul potrivit pentru celebrarea modei și a spiritului tânăr, a libertății de expresie și a imaginilor discontinue din campania primăvară-vară 2019, realizate sub direcția artistică a lui Marian Pălie.300 de invitați printre care vedete, influenceri, designeri, artiști și colaboratori din diverse domenii au avut parte de recitaluri susținute de Seredinschiși Jean Gavril, doi dintre reprezentanții noului val de artiști din industria muzicală românească, și o surpriză din partea lui Feli care a completat un duet cu multă candoare.Sub impulsul inovatiei si al pasiunii pentru fashion, IL PASSO a devenit unul dintre cei mai mari retaileri și producători de încălțăminte și accesorii din piele din România.Colecțiile IL PASSO, dedicate atât femeilor, cât și bărbaților, dezvăluie eleganța simplității și umanizarea perfecțiunii prin pielea naturală de o calitate deosebită, designul subtil și detaliile executate cu grijă și rafinament.Dupa 20 de ani de activitate, IL PASSO se află la intersecția dintre încrederea experienței și vulnerabilitatea schimbării, stilul clasic și estetica contemporană, tradiția și inovația, celebrarea autenticității și a spiritului creativ, tânăr, liber.