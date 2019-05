ZEN SUSHI Dorobanti - pasiune pentru mancarea japoneza

Intr-o zi frumoasa de mai, vedete si bloggeri din Bucuresti au participat la deschiderea noii terase Zen Sushi Dorobanti. Platourile de sushi au fost degustate aseară de Antonia, Giulia Anghelescu, Ada Condeescu, Alexandra Simion, Cristina Stefania, Silviu Tolu, Lili Sandu, Ramona Olaru, Sasha Lopez, Marisa Paloma, Andreea Stravoiu.Povestea ZenSushi a inceput acum 10 ani si are la baza pasiunea pentru mancarea japoneza, pentru armonia gustului si pentru lucrurile facute corect. Sufletul acestei povesti sunt Iulian si Andrei, care si-au dorit sa aduca adevaratul gust al preparatelor japoneze in Romania si sa ridice standardele de calitate si servicii pe aceasta nisa. Totodata, au facut produsele mult mai accesibile ca pret pentru bucuresteni, fara sa faca rabat la calitatea ingredientelor. In 2009, Iulian a decis sa deschida un restaurant care avea sa aiba mancare buna, cu ingrediente premium si era hotarat sa nu repete greselile observate la fostele locuri de munca. L-a luat alaturi de el pe Andrei cu care au pornit intr-o cursa ce parea usor nebuneasca la inceput.ZenSushi a fost primul care a introdus in Romania, conceptul de platouri sau meniuri de sushi si sashimi. Astfel poti descoperi nebanuite combinatii si gusturi pe care nici nu te-ai fi gandit sa le incerci. Aici a fost servit si mancat primul Spicy Tuna Tempura Maki.Tot aici a fost vazut si degustat prima dat spectaculosul Dragon Maki – o aparitie pe cat de sofisticata, pe atat de savuroasa. Duck Harumaki – adica role de orez cu carne de rata si legume – este si el un preparat marca ZenSushi. Dar pentru ca am vorbit de Campionatul Mondial de Sushi, nu putem sa nu aducem vorba si de preparatul care l-a plasat pe Iulian in primii 10 sushi chefs din lume. World Cup Sushi inseamna somon marinat pe pat de orez, cu trufa neagra si desigur, cateva ingrediente secrete. Toate retetele sunt gandite, pregatite si testate de Iulian si Andrei.Iata de ce ZenSushi inseamna cel mai japonez sushi pe care il poti manca in Bucuresti.La ZenSushi poti fi mereu sigur de ingrediente proaspete, de calitate premium. Toate restaurantele sunt menite sa iti ofere o experienta relaxanta si o aventura a gustului, cum altfel decat Zen? Deschis in 2014, ZenSushi Dorobanti este unul dintre cele mai populare restaurante ZenSushi. Cu un ambient chill, de lounge, acesta poate gazdui 72 de persoane in interior si 38 pe terasa. ZenSushi Dorobanti se afla o aruncatura de bat de Piata Dorobanti, pe Strada George Calinescu, la nr. 15. Mai este cunoscut si sub numele de ZenSushi Calinescu sau ZenSushi Floreasca.