Efervescenta de sezon

Colectiile capsula propuse de designerul Andreea Tincu pentru brandul roamnesc “ Sense” www.fashionsense.ro - epateaza prin culori vibrante, gata sa fascineze orice consumatoare de moda care este in permanenta la curent cu tendintele stilistice actuale.

Piesele ultrafeminie au un design care complimenteaza liniile corpului iar accentul pus pe culoare aduce un aer fresh intregului look.





Rochiile maxi fluide sau cele midi din material usor rigid pigmentate in nuante tonice de fuchsia, probabil ca sunt cele mai apreciate in sezonul estival, iar deux pieces-urile sau fustele creion in aceeasi nuanta exotica promit cu siguranta o aparitie surprinzatoare pentru zona office.





Galbenul neon vibreaza atunci cand este transpus pe pantaloni lejeri, rochii cu linie retro chic sau pe topuri diafane croite asimetric.

Tonurile marine de turcoise se pliaza perfect rochiilor din voal sau matase cu volane suprapuse si cu decupaje senzuale in zona umerilor sau unor bluze delicate cu aer elegant. Iar daca vrei sa faci un efect colorblock atunci alege fie o rochie lejera corai intens si o mixezi cu accesorii fuchsia sau combina piese pe albastru cu violet intens.





Nuantele intens colorate apar si in imprimeuri fie florale, fie geometrice sau unele artistice cu efect de acuarela. Aceste tinute nu mai necesita o accesorizare suplimentara fiind in sine piese statement.





Versatilitatea produselor Sense este transmisa prin croiala impecabila, materiale de calitate alese cu grija si detaliile de design care propun o tinuta care sa te puna in valoare.





Săptămânal, selecţia de piese SENSE este completată cu noi modele, acestea fiind disponibile atât în magazinele fizice din Bucureşti şi din ţară, cât şi în magazinul online www.fashionsense.ro. Viziteaza orice magazin pentru a da un refresh bine meritat garderobei de sezon si pentru a achizitiona piese de calitate superioara Made in Romania.