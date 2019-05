Șaman sau șarlatan? Ce face iubitul Prințesei Martha Louise a Norvegiei la ședințele lui de spiritism: Oamenii au spasme și plâng

Shaman Durek își arată puterile la sesiunile de spiritism pe care le susține. Oamenii au sparme și izbucnesc în plâns când șamanul scoate din ei „spiritele negative“.

Șamanul care i-a furat inima Prințesei Martha Louise a Norvegiei are puterea de a le suci și mințile celor care frecventează ședințele sale de spiritism. Cunoscut în mediile vedetelor de la Hollywood, Shaman Durek, în vârstă de 44 de ani, a venit de la Los Angeles pentru a susține un workshop la Londra, în cadrul festivalului de wellness "Minte, Trup și Spirit".



Bun prieten cu vedete precum Gwyneth Paltrow și Selma Blair, acest guru a declarat pentru suplimentul dedicat femeilor al ziarului britanic Daily Mail că nu vânează celebritatea, deși are o relație cu fiica Regelui Harald și a Reginei Sonja ai Norvegiei. Cât despre celebritățile care îl frecventează, Durek s-a mărginit să spună: "Pentru mine nu sunt vedete, sunt doar prieteni. Relațiile mele cu ei nu sunt diferite de celelalte."



"Oamenii mereu spun: <<Ești șamanul vedetelor>>, dar când aud asta mi se face greață. Eu sunt șamanul oamenilor. Nu sunt aici ca să fiu geanta voastră Gucci. Nu sunt aici ca să fiu următorul vostru idol sau guru-ul vostru", a precizat el apoi.



Durek, care susține că a început să vadă spirite la vârsta de cinci ani, și-a început apoi workshop-ul punându-i pe participanți să facă un exercițiu prin care el avea să-i elibereze de "spiritele negative ale înaintașilor lor". Unii au avut semne fizice ale acestei activități, precum spasme ale mușchilor și convulsii, ca și cum ar fi fost posedați, scrie ziarul citat.



Șamanul care și-a făcut publică în această lună relația cu prințesa Martha Louise, a spus că rolul lui este "să observe viața, să conecteze oamenii cu înaintașii lor și să observe de ce e nevoie pentru a ridica și schimba oamenii". "Noi suntem ambasadorii lumii spiritelor", a explicat el. Șamanul crede că modul în care vorbim despre noi și ne adresăm altora are un impact uriaș asupra vieții noastre. "Ce ați spune dacă vă zic că de fiecare dată când deschideți gura vă întăriți sau vă distrugeți singuri? De fiecare dată când vorbiți cu cineva vă creșteți energia sau v-o consumați", a arătat Durek.



Într-o oră și jumătate cât a stat pe scenă, șamanul le-a spus participanților că el conduce apa, aerul și spiritele luminii să intre în corpurile lor, cerându-le să se curețe de energia negativă care îi limitează și îi face să sufere. "Le cer spiritelor să intre în corpul fiecărei persoane - le cer să pătrundă adânc în trupul lor și să se descarce în sistemelor lor și să acceseze frecvența de curățare", a spus el.



Exercițiul a devenit mai intens, pe măsură ce Durek a continuat să îndrume spiritele negative ale înaintașilor să le elibereze mințile și trupurile oamenilor din sală.

, a spus el, explicând apoi că eliberarea se poate manifesta prin simptome precum tusea, înghițituri, căscat sau spasme musculare.Reacțiile oamenilor au fost pe măsura avertismentului: unii au tușit, alții au căscat, iar o femeie a început să plângă, în timp ce alții aveau spasme care le făceau picioarele și brațele să se miște incontrolabil. Șamanul le-a spus atunci celor care tușeau sau căscau să nu-și acopere gura ca să lase spiritele rele să le părăsească trupurile., a spus Durek pe scenă.

Înainte de această sesiune de spiritism, Durek a vorbit despre cât de mulți oameni vin la el ca să se plângă că sunt nefericiți: "Mulți dintre noi au o lipsă a inteligenței emoționale - au nimerit într-o societate în care ecuația sufletului lor se împarte între a fi iubiți sau în like-uri pe rețelele de socializare. Când religia sau familia îți spun că dacă nu urmezi regulile o să ai probleme - începi să dezvolți un sentiment al neîmplinirii, simți că nu ai suficientă abilitate de a-ți conduce viața", a explicat el.



Shaman Durek crede că noi trăim la un nivel multidimensional, ceea ce înseamnă că sunt multe direcții pe care viața noastră le poate lua, dar trebuie să credem asta și să ne scriem singuri soarta.

, a spus el., a continuat.Shaman Durek este de părere că discursul negativ pe care îl au unele persoane este un mod de a blestema pe cineva: ", a precizat el, adăugând că trebuie să ne gândim mereu cine suntem și ce facem: