Jason Momoa nu avea bani ca să ia avionul spre casă la debutul în „Game of Thrones“: Cum arăta starul la începerea filmărilor - FOTO

Actorul a postat pe Instagram o imagine din timpul filmărilor la primul sezon al seriei „Game Of Thrones“ şi a povestit că atunci era „prea falit ca să zboare spre casă“.

"Game Of Thrones" a făcut din Jason Momoa un star popular în întreaga lume. Dar în 2011, când începea să filmeze în rolul personajului Khal Drogo, era mult mai puţin cunoscut.



Momoa a postat pe Instagram o fotografie în care apare stând culcat în partea din spate a unei camionete, în timpul unei pauze de filmări, în Donegal, Irlanda de Nord. Actorul în vârstă de 39 de ani a povestit că atât el cât şi prietenul său cel mai bun, Brian Andrew Mendoza, nu-şi permiteau să zboare înapoi în Statele Unite, aşa că au decis să închirieze o camionetă şi au colindat cu ea prin Irlanda, relatează Daily Mail.

"În timp ce filmam pentru <<GOT>> am avut o scurtă pauză. Eram prea faliţi ca să zburăm acasă, aşa că am închiriat o camionetă în Belfast şi am condus în jurul frumoasei şi uimitoarei Irlande, în căutarea celei mai bune halbe de Guinness. , a scris Momoa.



"Atât de multe povestiri şi oameni minunaţi! Preţuiesc acele vremuri. Au fost momentele cele mai simple, pe care mi le amintesc cel mai bine. Încă mi-e dor de familia mea. A fost un drum lung şi simt că mă aflu abia la început", a adăugat actorul.



Jason Momoa, născut în Hawaii şi căsătorit cu actriţa Lisa Bonet, a jucat în primul sezon din GOT.



Actor, scenarist, regizor şi producător, Momoa este celebru pentru rolul Aquaman din filme ale francizei DC - "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Justice League" (2017), "Aquaman" (2018).

Totodată, este cunoscut şi pentru rolurile Ronon Dex, din serialul TV de succes "Stargate Atlantis" (2004 - 2009), Khal Drogo, din producţia HBO "Game of Thrones" (2011 - 2012), şi Declan Harp, din seria CBS "Frontier".