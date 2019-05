Ellen DeGeneres a cumpărat vila superbă a lui Adam Levine: Prețul uriaș pe care l-a plătit vedeta TV

Vedeta în vârstă de 61 de ani își mărește portofoliul impresionant de proprietăți. Ultima sa achiziție este vila superbă din Beverly Hills a cântărețului Adam Levine.

După ce și-a extins cu încă trei ani contractul pentru realizarea binecunoscutului ei show de televiziune, Ellen DeGeneres a mai făcut o investiție imobiliară, cumpărând o casă splendidă din Beverly Hills. Proprietatea i-a aparținut lui Adam Levine, iar vedeta TV în vârstă de 61 de ani a plătit 45 de milioane de dolari. Potrivit TMZ, Ellen a obținut o reducere a prețului de la 47,5 milioane de dolari cu care fusese scoasă la vânzare de agentul imobiliar Kurt Rappaport, de la Westside Estate Agency.



Adam Levine nu a deținut mult timp această proprietate superbă, dar a reușit să scoată un profit frumușel: el a cumpărat casa cu o o suprafață de 964 de metri pătrați în martie anul trecut, cu 33,9 milioane de dolari, dar a și investit o sumă consistentă (7 milioane de dolari) în lucrări de renovare.



Vila cu cinci dormitoare se află chiar în zona exclusivistă cu cod poștal 90210 care a dat numele popularului serial "Beverly Hills, 90210" și are o mulțime de dotări care justifică pe deplin prețul imens la care a fost vândută.

Casa ascunsă dincolo de porțile largi are un living uriaș, o sufragerie pentru servirea mesei și un bar care dă spre bucătăria spațioasă, cu aparatură din inox care contrastează cu podeaua din lemn.Lângă bucătărie se află o altă cameră, în stil Old Hollywood, dedicată relaxării.Casa cu o suprafață de 185 de metri pătrați, apartamentul principal mai are o baie splendidă, cu o antecameră de așteptare, și o cadă poziționată în spatele unor uși mari din sticlă, dar și o sală de fitness și o casă de oaspeți.Curtea pare un parc, cu peluze îngrijite, mărginite de zone cu pietriș alb, o piscină, teren de tenis, o bucătărie exterioară și cuptor pentru pizza.