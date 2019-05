Acasă la Jessica Alba: „Asta este locuința visurilor noastre!“ - VIDEO

Vedeta le arată fanilor cum s-a schimbat vila din Beverly Hills în care locuiește după lucrările de renovare care au durat un an și jumătate.

La 38 de ani, Jessica Alba are tot ce își poate dori. Vedeta și soțul ei, Cash Warren, sunt părinții a trei copii (pe care i-au botezat cu nume care încep cu litera H), au cariere de succes și locuiesc într-o casă de vis. Într-un demers rar întâlnit la Hollywood, Jessica Alba a deschis ușa vilei sale pentru a le arăta fanilor cum trăiește familia sa și mărturisește, pe deplin conștientă că are tot ce își poate dori: "Asta-i casa visurilor noastre!".



Vedeta a făcut o înregistrare video în care a filmat interiorul vilei sale din Beverly Hills care a trecut printr-un amplu și îndelungat proces de renovare. Lucrările au durat 18 luni, dar a meritat așteptarea: casa arată ca-n filme, iar Jessica se declară fericită.



Fiicele sale, Honor și Haven apar și ele în imaginile video, în timp ce se joacă în grădină, iar locuința splendidă este prezentată pe coperta ediției din luna iunie a revistei Architectural Digest.



"De la editorul @amytastley: Numărul din iunie este plin de instantanee minunate din casele în care unii oameni se refugiază vara, dar în cazul vedetei de pe copertă @jessicaalba, reședința de bază a familiei sale este, uimitor, în L.A. , scrie în articolul citat de Daily Mail.

"De fapt, mulți dintre proprietari folosesc fraze similare (adesea <<casă de vis>>) și emoții (normal!) pentru a descrie sentimentul de dragoste la prima vedere. Alba, de exemplu, spune că după ce a călcat înăuntru a știut în mai puțin de 20 de minute că era exact ceea ce căuta", continuă materialul.

Până la renovarea reședinței, familia vedetei a locuit într-o vilă uriașă de 743 de metri pătrați, cu șapte dormitoare și opt băi, plus una de serviciu, din apropiere de Beverly Hills, pe care au cumpărat-o anul trecut, cu 9,94 milioane de dolari.



Jessica și soțul ei s-au gândit la ceva mai potrivit pentru copii când au căutat o nouă locuință, ei dorindu-și în primul rând o curte mai mare și cu mai multă verdeață.

, a explicat ea pentru Architectural Digest.