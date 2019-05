Cele mai bune filme în care a jucat Will Smith

Will Smith aduce o notă amuzantă Duhului din Lampă în noul film live-action Aladdin, cu lansarea pe marile noastre ecrane vineri, 24 mai. Abordarea pe care o face actorul de culoare celebrului personaj fantastic a fost salutată de bloggerii și presa de specialitate care au văzut deja filmul, în America. Totodată, se împlinesc aproape 30 de ani de când Will Smith devenea o vedetă a micului ecran în The Fresh Prince of Bel Air (după ce cunoscuse succesul pe scena muzicală ca hip-hopper adolescent) şi 24 de când actorul se reinventa ca star al filmelor de acţiune cu Bad Boys (1995).

Ziua Independenţei, trilogia Men In Black, I, Robot, I Am Legend şi Hancock sunt doar câteva dintre titlurile populare din cariera acestui actor mai rar văzut în ultima vreme pe marile ecrane. Odată cu premiera filmului Aladdin pe marile ecrane, trecem în revistă cele mai bune filme din cariera actorului Will Smith.



