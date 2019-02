Jennifer Lopez dansează la bară, iubitul ei e fericit - VIDEO

Vedeta învață să danseze la bară, spre încântarea iubitului ei, Alex Rodriguez, care le-a arătat fanilor câteva secvențe de la antrenament.

Jennifer Lopez se pregătește, de fapt, pentru rolul unei dansatoare exotice. Ea a început antrenamentele pentru filmul "Hustlers", în care va juca alături de Constance Wu.



Alex Rodriguez, le-a arătat fanilor, luni, pe Instagram Story, o scurtă înregistrare video în care vedeta exersează câteva mișcări la bară. El poate fi auzit exclamând admirativ când JLo face o alunecare sexy în jurul barei.



Secvențele au fost înregistrate într-o sală de fitness, se pare din Miami, scrie Daily Mail. Îmbrăcată cu pantaloni scurți negri și un top negru și platforme cu toc înalt, Jennifer apare în acest clip ținându-se de bară cu ambele brațe în timp ce ascultă indicațiile antrenoarei care îi explică cum să facă alunecarea rotindu-se de la stânga la dreapta.



După câteva tentative eșuate, JLo reușește să facă mișcarea de la o înălțime suficient de mare pentru a putea să alunece de mai multe ori în jurul barei, spre încântarea ei și a lui Rodriguez.

Ziua petrecută la sală a inclus și o sesiune de lucru cu greutățile.

, a scris cântăreața și actrița în vârstă de 49 de ani într-o postare pe Instagram Story."Hustler" va fi regizat de Lorene Scafaria și este bazat pe un articol publicat în New York Magazine de Jessica Pressler, intitulat "The Hustlers at Scores", despre un grup de foste dansatoare de striptease angajate într-un club care se unesc împotriva clienților lor care lucrau pe Wall Street înainte de izbucnirea crizei financiare, scrie Variety