Harry și William s-au înțeles: Măsura pe care au luat-o pentru a reduce tensiunea dintre Kate și Meghan

Cei doi frați au decis să acționeze pentru a relaxa relația încordată dintre soțiile lor. Măsura pe care au luat-o va schimba modul de lucru al celor două cupluri.

În următoarele săptămâni, Prințul William și Prințul Harry își vor împărți în două echipa de angajați pentru a reduce tensiunile dintre ei și mai ales dintre soțiile lor. Surse din cadrul familiei regale au dezvăluit că această măsură va determina și o schimbare a responsabilităților.Împărțirea va afecta în primul rând echipa de comunicare, anunță Daily Mail . În ultimele luni, Palatul Kensington nu a reușit să amortizeze suficient percepția negativă asupra ducesei Meghan creată de titlurile din presă, iar angajații din zona de comunicare sunt frustrați că sfaturile lor nu sunt ascultate. Imaginea soției lui Harry a avut de suferit după ce presa a scris că a făcut-o pe Kate Middleton să plângă după ce s-au certat la o probă a rochiilor înainte de nunta de anul trecut. Apoi au apărut relatările despre comportamentul dictatorial cu angajații, unii preferând să-și părăsească posturile, Meghan fiind poreclită "Ducesa Dificilă". În plus, disputele nerezolvate cu tatăl și cu sora sa au avut un rol considerabil în conturarea acestei percepții negative.Tensiunea a ajuns, inevitabil, și în relația dintre cei doi frați. Aceștia au discutat și au ajuns la concluzia că este mai bine să-și împartă echipa de comunicare. În prezent, Jason Knauf, în vârstă de 37 de ani, considerat un guru al sectorului de PR, sfătuiește ambele cupluri pe partea de comunicare și se ocupă de relațiile cu presa pentru ele. El a negat că se va concentra doar pe William și Kate, lăsându-și asistentul, Christian Jones, să se ocupe de ducii de Sussex.Jones a fost fotografiat săptămâna trecută, în timp ce ieșea cu Meghan dintr-un restaurant.Potrivit surse din Palatul Kensington, Knauf va renunța să mai lucreze pentru Harry și Meghan după ce a fost iritat de un interviu publicat de o revistă din SUA în care pritenele apropiate ale ducesei i-au luat apărarea în privința relației dificile cu tatăl ei. Interviul ar fi fost aprobat tacit de Meghan Markle, dar s-a dovedit un autogol în materie de PR după ce Thomas Markle a dat publicității o scrisoare primită de la fiica lui.Knauf n-a știut nimic de acest interviu până la publicare, iar faptul că ducesa de Sussex l-a scos din cărți prin această manevră pe cont propriu l-a făcut să renunțe să mai lucreze pentru aceasta.El a fost angajat la Palatul Kensington în 2015, ca secretar de comunicare pentru William, Kate și Harry. Anterior, a fost ofițer de relații publice la Royal Bank of Scotland.Împărțirea echipei de comunicare este impusă și de mutarea iminentă a ducilor de Sussex la conacul Frogmore Cottage, de la Palatul Windsor. William și Harry au ieșit de sub tutela tatălui lor, Prințul William, în 2009, când și-au creat propriul birou, inițial amenajat la Palatul St James. Acum, William are propria familie, iar Harry și Meghan sunt pe cale să devină părinți, prin urmare au nevoie de angajați care să se ocupe de ei în stilul lor, notează Daily Mail.Foto: Hepta