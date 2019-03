Ghici cine urcă la bord! Keanu Reeves, tipul cu care te întâlnești în autobuz

Starul din „Speed: Cursă infernală“ i-a luat prin surprindere pe pasagerii unui autobuz. Actorul a călătorit cu ei după ce avionul cu care plecase din San Francisco a aterizat de urgență.

Keanu Reeves s-a întors în autobuz, la 25 de ani de la lansarea mega-succesului "Speed: Cursă infernală", dar din fericire, de data asta n-a fost nevoit să păstreze viteza la 50 de mile pe oră (80,47 km/h). Actorul a plecat în weekend cu autobuzul, din Bakersfield, California, după ce avionul United Airlines cu care zbura de la San Francisco a efectuat o aterizare de urgență pe un aeroport din apropiere.



Orice vedetă ar fi sunat imediat și ar fi primit numaidecât un avion sau elicopter pentru un zbor privat ori o limuzină, dar Keanu Reeves a dovedit de nenumărate ori că are un stil de viață normal, așa că a urcat fără să facă nazuri în autobuzul pus la dispoziție de compania aeriană. Și n-a stat într-un colț, ascunzându-și ochii cu ochelari de soare, ci le-a explicat oamenilor situația ivită.



Amir Blum, unul dintre pasagerii uimiți de apariția actorului, a îndrăznit să-l roage să facă o poză cu el și, spre încântarea sa, Keanu a acceptat fără probleme.



"Momentul acela în care avionul tău aproape se prăbușește și trebuie să aterizeze forțat pe alt aeroport, dar măcar Keanu Reeves are parte de o zi la fel de proastă ca și tine", a scris pe Twitter unul dintre călători.



Un alt pasager a postat o înregistrare video în care actorul, purtând pe cap nelipsita șapcă roșie cu care a mai fost văzut, apare discutând cu cei din jurul său. "Am luat autobuzul cu Keanu... a ales să stea și să aștepte", a scris autorul pe Twitter.



Ca și în "Speed", Keanu Reeves a trecut la comandă și a rezolvat o situație inopinată; în aceste imagini se vede cum actorul le explică amabil oamenilor situația și ce trebuie să facă: "Cei care nu-și pot urca bagajele în autobuz vor trebui să aștepte trei ore. Vor veni niște microbuze într-o oră, așa că, dacă vreți, puteți să porniți la drum și să vă rezolvați problema cu bagajele mai târziu sau discutați cu serviciul pentru clienți și acestea vor fi expediate ulterior. Probabil", le-a spus el călătorilor.

O altă înregistrare video îl arată pe Keanu explicând situația. "Keanu își face treaba (e minunat, apropo)", a scris autorul postării.