Eugenie Bouchard își aduce fanii în delir: 20 de imagini cu care e irezistibilă pe Instagram

Jucătoarea canadiană de tenis a făcut senzație pe Instagram cu o imagine în care apare în bikini. Postările ei demonstrează că se descurcă mai bine ca model.

Dacă pe terenul de tenis lucrurile nu merg deloc bine pentru jucătoarea canadiană, în afara acestuia știe cum să impresioneze. Imaginea uimitoare în care Eugenie Bouchard apare în bikini, pe un ATV, a strâns peste 200.000 de like-uri. "It’s Monday. Let’s get this bread" ("E luni. Să luăm banii ăștia"), a scris ea lângă poza care a făcut senzație pe rețelele de socializare și în presa din întreaga lume.



Imaginea de pe contul ei de Instagram face parte dintr-un pictorial provocator publicat de revista Sports Illustrated. Eugenie a pozat în Aruba, în mai multe costume de baie, pentru fotograful James Macari.



Uuna dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul WTA, Eugenie Bouchard se numără printre vedetele ediţiei speciale din acest an a revistei Sports Illustrated dedicată costumelor de baie, în care mai apar daneza Caroline Wozniacki şi americanca Serena Williams.

Canadianca în vârstă de 24 de ani obișnuiește să-și delecteze fanii cu instantanee inedite din viața personală, iar postările ei de pe Instagram atrag constant un număr foarte mare de aprecieri, sportiva dovedind că are talentul unui model profesionist.