Demi Moore face noi dezvăluiri despre bărbatul care a violat-o la 15 ani: Agresorul avea o fiică de vârsta ei

Vedeta continuă să ofere detalii despre bărbatul care a violat-o când ea avea 15 ani. Demi Moore a spus că agresorul avea o fiică de vârsta ei.

Fiica violatorului refuză să vorbească

Seria de dezvăluiri pe care actrița în vârstă de 56 de ani le-a făcut în cartea sa biografică, "Inside Out", se dovedește de neoprit. Demi Moore a scris că în adolescența sa, mama ei, Virginia King, era dependentă de alcool și obișnuia să o ducă prin baruri pentru a atrage atenția bărbaților. Într-o seară, când Demi s-a întors acasă, a dat înăuntru peste un individ care avea cheia și care a violat-o., a întrebat-o acesta înainte.Actrița a dezvăluit apoi că bărbatul era un prieten de familie, Val Doumas, un grec care deținea un club foarte popular, La Cage Aux Folles. Acesta a murit în 1997, la vârsta de 68 de ani.George Germanides, care a deținut restaurantul Mirabelle împreună cu Doumas, a declarat pentru Sun on Sunday:Germanides a mai spus că nu știe dacă afirmațiile făcute de Demi Moore sunt reale.



Într-un interviu acordat realizatorului de radio Howard Stern, Demi Moore a spus că Doumas avea o fiică de vârsta ei atunci când a violat-o. Ea a afirmat că acesta avea în jur de 48 de ani, era căsătorit și avea o fată când a cunoscut-o pe mama ei, la finele anilor '70. Doumas și Virginia King obișnuiau să iasă împreună să ia masa la restaurantul Mirabelle, dar după o vreme, acesta a început să-i dea târcoale lui Demi la școala în care ea învăța.



Actrița a scris în cartea sa că Doumas a violat-o în apartamentul în care locuia, dar se pare că ea nu a depus plângere la poliție.





Dezvăluirea nu pică deloc bine pentru fiica lui Doumas. Contactată de Sun on Sunday, aceasta a refuzat să comenteze afirmațiile vedetei.



Episodul violului a atras atenția presei. Întrebată de gazda emisiunii "Good Morning America" dacă a crezut că a fost vândută de mama sa, Demi a spus: "În adâncul inimii mele, nu. Nu cred că a fost o tranzacție directă, dar i-a dat acces înăuntru și m-a pus în pericol."



Actrița a spus că nu crede că violul a fost cumpărat dinainte, ci mai degrabă făptașul i-a dat pe urmă banii mamei sale, pentru a nu depune plângere.

Demi Moore i-a salvat viața mamei sale



Demi Gene Guynes s-a născut în New Mexico, dar tatăl a părăsit-o pe Virginia King înainte de nașterea sa. Vedeta a crezut că Dan Guynes era tatăl ei natural până când, la vârsta de 13 ani, a descoperit certificatul de naștere.



Guynes era un agent de vânzări de spațiu pentru anunțuri de mică publicitate în ziar și mica familie se muta frecvent dintr-o localitate în alta.

Și el și mama ei erau alcoolici, ba chiar Virginia a încercat în mai multe rânduri să se sinucidă. În cartea sa, Demi Moore povestește că odată i-a salvat viața mamei sale și atunci s-a terminat copilăria sa., a scris ea. Vedeta a scris că acela a fost sfârșitul copilăriei sale.





În adolescență, Virginia și Guynes nu mai trăiau împreună. Demi a plecat la Hollywood cu mama ei, iar acolo a avut loc violul. După numai un an de la această traumă, Demi și-a lansat cariera în lumea filmului.

Și-a înșelat primul soț înaintea nunții



Demi Moore avea doar 18 ani când s-a măritat prima oară. Ea a fost căsătorită cu Freddy din 1980 până în 1985, iar mariajul lor nu a început sub cele mai bune auspicii.



Actrița povestește în cartea sa că l-a înșelat pe Freddy înaintea nunții: "În noaptea de dinaintea nunții, în loc să stau acasă și să mă pregătesc, l-am sunat pe un tip pe care-l cunoscusem la o filmare. Am plecat de la petrecerea burlăcițelor și m-am dus la apartamentul lui. De ce am făcut asta? De nu m-am dus să-l văd pe bărbatul cu care urma sa jur că îmi voi petrece restul vieții și să-i spun că am îndoieli?", scrie ea, într-un fragment publicat de People.





Demi Moore explică în carte că nunta venea într-un moment dificil, după ce tatăl său adoptiv, Danny Guynes, s-a sinucis în 1980.

, a scris vedeta.Moore avea 16 ani când l-a cunoscut pe Freddy, care atunci era însurat cu prima lui soție, Lucy., a mărturisit actrița.

După divorțul de Moore, Demi a format unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood cu Bruce Willis, cu care a fost căsătorită între 1987 și 2000 și cu care are trei fiice: Rumer (31 de ani), Scout (28 de ani) și Tallulah Belle (25 de ani).





Actrița s-a căsătorit apoi cu Ashton Kutcher, în 2005, când ea avea 42 de ani iar el - 27. Cei doi s-au despărţit în noiembrie 2011, punând capăt unei căsnicii care a durat şase ani, după ce o femeie din San Diego a dezvăluit în presă faptul că a avut o aventură cu Kutcher. Divorţul lor a fost finalizat în 2013.







