De ce nu vrea Naomi Campbell să fie mamă: Vedeta are 49 de ani și s-a obișnuit cu singurătatea

Vedeta a declarat că încă nu se simte pregătită să renunțe la carieră pentru a deveni mamă. Ea a vorbit într-un interviu și despre singurătate, după o lungă perioadă în care a avut mulți parteneri.

Multe femei celebre amână cât mai mult posibil perioada maternității. Iar altele chiar nu-și doresc copii.Naomi Campbell se înscrie mai degrabă în a doua categorie. La 49 de ani, după o carieră de mai multe decenii în modelling, ea mărturisește că încă nu este pregătită pentru a deveni mamă. Într-un interviu publicat de The Wall Street Journal Magazine , vedeta a spus că ea se vede mai degrabă o mamă pentru toți copiii pe care îi ajută prin acțiunile sale filantropice, în special pentru cei din Africa.Întrebată dacă plănuiește să aibă un copil, Naomi a răspuns: "Naomi își folosește o parte din instinctul matern având grijă de modelul sudanezo-australian Adut Akech, în vârstă de 19 ani, scrie Daily Mail În interviul acordat, Naomi Campbell a vorbit și despre cum este singurătatea, după atâția ani în care a avut relații cu bărbați influenți., a precizat ea.Naomi a vorbit și despre dependența de droguri și de alcool și despre mândria de a fi câștigat această luptă., a spus supermodelul.Ultima relație cunoscută a vedetei a fost cea cu Liam Payne (25 de ani), fostul star de la One Direction, încheiată în aprilie, după patru luni. Conform London Evening Standard, Naomi a invocat faptul că ea şi Liam duceau "vieţi diferite".Potrivit The Sun, care citează apropiaţi ai vedetei, supermodelul ar fi pus capăt relaţiei deoarece s-a plictisit., a declarat unul dintre aceştia.O sursă a povestit pentru tabloidul The Mirror că "Liam şi Naomi s-au distrat mult împreună, s-au înţeles bine, însă pur şi simplu nu a fost să fie"., a dat asigurări aceeaşi sursă.Pe plan profesional, Naomi Campbell a avut câteva săptămâni aglomerate. Ea a participat la Săptămâna Modei de la Paris și a defilat pe podium la prezentarea Yves Saint Laurent SS20.În capitala Franței, ea a fost prezentă și la prezentarea colecției Valentino, dar și la show-ul L'Oréal, de pe 28 septembrie.Naomi Campbell a avut prima apariţie publică la vârsta de şapte ani, în videoclipul piesei "Is This Love?" lansată de Bob Marley.La vârsta de 10 ani, ea s-a înscris la cursurile Academiei Conti din Italia, unde a studiat baletul, iar la 12 ani a apărut într-un videoclip al grupului Culture Club. Apoi, la 15 ani, ea a realizat un spot publicitar pentru compania Ford şi, la scurt timp după aceea, a devenit model profesionist, semnând un contract cu Elite Model Management.În 1988, Naomi Campbell a devenit primul top-model de culoare care a pozat pe coperta revistei Time şi, apoi, pentru ediţia franceză şi cea britanică a revistei Vogue. De atunci, Naomi Campbell a apărut pe copertele principalelor reviste de modă şi a defilat pentru toate marile case de modă din lume.În prezent, Campbell este editor colaborator pentru British Vogue şi se implică în campanii pentru diverse organizaţii caritabile, în sprijinul mai multor cauze din lume.Foto: Hepta, Daily Mail