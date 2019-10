Seal și-a luat vilă în Malibu: 4 dormitoare și 5 băi, un „chilipir“ de 3,5 milioane de dolari

Seal a cumpărat cu 3,5 milioane de dolari o proprietate superbă pe dealurile din Malibu, cu o priveliște minunată spre ocean.

Fostul soț al modelului Heidi Klum a făcut o afacere bună. Cu o investiție mică pentru lumea vedetelor, Seal și-a asigurat o proprietate superbă lângă Topanga, în California, în apropiere de zona devastată în vară de incendiile din Malibu.Casa pe care starul britanic în vârstă de 56 de ani a plătit 3,5 milioane de dolari are două etaje, patru dormitoare și cinci băi și mai ales o priveliște superbă spre ocean. Cu o suprafață de 334 de metri pătrați, aceasta se remarcă printr-o intrare mare și este situată în spatele unui cartier rezidențial securizat, iar accesul se face pe o șosea care șerpuiește printre coline.Aspectul luxos de la exterior continuă și înăuntru, unde predomină lumina naturală a soarelului californian, lăsată să pătrundă prin ferestrele mari. Cu livinguri spațioase, concepute în plan deschis, casa este foarte luminoasă și primitoare, fiind un loc ideal în care să ai invitați.Pasiunea lui Seal pentru muzică se regăsește și în această casă: un sistem audio complex acoperă întreaga clădire.În exterior, vila este mărginită de o bucătărie exterioară, grădini îngrijite și o piscină care te îmbie să te bălăcești în zilele călduroase de vară.Iar dacă artistul se va căsători din nou și va avea o familie, nu are de ce să-și facă probleme - în curte există și un loc de joacă pentru copii, precum și un teren de tenis.Pe de altă parte, locul este perfect și dacă vrei să fii singur; pierdut printre dealurile superbe din Malibu, dar nu departe de civilizație, poți petrece aici câteva zile liniștit, ascuns de tumultul orașului.Câteva plimbări pe potecile din zonă pe care poți urca pentru a admira oceanul de la înălțime au un efect garanta de "detoxifiere" a minții.Seal este interesat de proprietățile imobiliare din timpul căsniciei cu Heidi Klum, notează Daily Mail . Cei doi au deținut o vilă superbă în Beverly Hills pe care i-au vândut-o în 2006 lui Nick Lachey cu cinci milioane de dolari.Cuplul și-a cumpărat apoi o proprietate în zona Brentwood, de la lângă Los Angeles. Heidi și Seal au vândut această casă cu o sumă impresionantă, 24 de milioane de dolari, în 2014, în timpul divorțului lor.Seal și Heidi Klum au fost căsătoriți timp de șapte ani și au rămas în relații foarte bune după divorț.Ei își cresc împreună cei trei copii, Henry (14 ani), Johan (12 ani) și Lou (nouă ani), precum și pe fiica supermodelului dintr-o relație anterioară, Helene (15 ani).Câştigător a patru premii Grammy, Seal este cunoscut datorită timbrului său vocal inconfundabil şi iubit pe întreg mapamondul pentru piese precum "Killer", "Crazy" şi "Kiss from a Rose". Cariera artistului britanic numără şapte albume de studio, vândute în peste 20 de milioane de exemplare.Foto: Hepta, Daily Mail